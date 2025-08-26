Plan Infoca realiza en la provincia de Huelva más de cien actuaciones desde enero entre incendios forestales y conatos

Archivo - Efectivos del Plan Infoca actúan en uno de los incendios forestales declarados en la provincia de Huelva este 2025. - INFOCA ANDALUCÍA - Archivo

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta este 26 de agosto un total de 136 intervenciones en la provincia de Huelva, entre incendios forestales, conatos y colaboración en otros, de forma que al menos 35 han sido catalogados como incendios y más de cien como conatos.

Según recoge la página de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, consultada por Europa Press, entre enero y mayo la provincia ha sufrido 29 incendios o conatos de incendio, así como entre junio y agosto se han dado más de cien actuaciones --incluyendo colaboraciones en zonas de incendio no forestal--. En total, el Infoca registra 115 intervenciones en fuegos desde enero, sin contar los no forestales.

Los datos de la web señalan que los últimos incendios registrados en la provincia fueron el día 21 de agosto en Calañas e Hinojos, mientras que la última actuación de los efectivos del Plan Infoca en la provincia fue el día 23, colaborando en un incendio no forestal --se realiza esta colaboración en fuegos cercanos a zonas forestales--.

Por municipios, 47 de los 80 con los que cuenta la provincia --en todas las comarcas-- han registrado incendios o conatos desde enero; y Almonte ha sido el que ha contabilizado más intervenciones, con un total de 19, seguida de Lucena del Puerto, con 13, Moguer (diez), Gibraleón (seis), mientras Hinojos y Lepe ha registrado cinco incendios cada uno en sus términos municipales.

El incendio más relevante vivido en la provincia este verano ha sido, por el momento, el primero sufrido en el paraje La Contienda de Aroche --declarado el 13 de agosto y extinguido el 17--, con 500 hectáreas afectadas. Sobre el segundo no existen aún datos de superficie calcinada y ambos continúan en investigación.

El siguiente más relevante hasta la fecha ha sido el de Jabugo, generado por una tormenta eléctrica, y en el que se activó el sistema operativo 1 por la cercanía de viviendas, que obligó al desalojo de las aldeas de Los Romeros --con 200 personas desalojadas-- y del Quejigo, con una población de entre diez y doce personas.

Cabe recordar que todos los municipios de Huelva --incluida la capital-- se encuentran registrados en el Plan Anual para la prevención, vigilancia, y extinción de Incendios Forestales de 2025 de la Junta de Andalucía como zonas de peligro por incendios forestales. Esto significa que está en alto riesgo de sufrir fuegos, por lo que tienen la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF).

Las Zonas de Peligro de incendio establecidas en Andalucía, derivan del análisis del riesgo por combustibilidad, orografía, meteorología e histórico, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad a escala paisaje, cuenca y local. Son áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales, y la importancia de los valores amenazados, hace necesarias medidas especiales de protección contra los incendios.

ALMONASTER, ÚLTIMO GRAN INCENDIO FORESTAL

El incendio de Almonaster la Real --del que este jueves se cumplen cinco años--, se inició el 27 de agosto de 2020 y estuvo activo durante doce días --no se dio por extinguido hasta el 7 de septiembre--. Calcinó 15.000 hectáreas, lo que lo supuso el último fuego de gran calibre en la provincia, que no ha sufrido ninguno de esa magnitud desde ese año.

En total, 3.150 personas tuvieron que ser desalojadas de las aldeas de Mina Concepción, Cueva de la Mora y Monteblanco (tres aldeas de Almonaster la Real), Traslasierra en El Campillo, El Villar, El Pozuelo y El Buitrón, en Zalamea la Real, además de La Zarza-Perrunal, los núcleos residencias de Los Pinos, La Florida, Los Campiños y Puerto Blanco en Valverde del Camino y la pedanía de Sotiel Coronada en el municipio de Calañas.

Frente a estas circunstancias, el Infoca estableció un despliegue técnico sin precedentes y activó desde el primer momento el nivel 3 de una escala de 5. Más de 2.000 efectivos del propio Plan Infoca y otros tantos integrantes de la UME, bomberos de Huelva y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajaron incansablemente para controlar las llamas.

El anterior gran incendio que tuvo la provincia antes que el de Almonaster la Real fue el de Las Peñuelas, en Moguer (Huelva), que se inició el 24 de junio de 2017, y que afectó gravemente al Espacio Natural de Doñana ya que supuso un total de 10.340 hectáreas de las 12.184 que se calcinaron ese año, en el que se realizaron 115 actuaciones forestales en la provincia. Este fuego afectó a terrenos, en su mayor parte de titularidad pública, situados en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña.

BERROCAL, EL MAYOR INCENDIO

Sin embargo, el mayor incendio sufrido en la provincia de Huelva y que hasta este año se reconocía como el mayor sufrido en el país durante décadas, fue el de Berrocal, que arrasó 34.000 hectáreas de 13 pueblos de la provincia onubense y de Sevilla en 2004 y en el que murieron dos personas dentro de su coche intentando escapar de las llamas, así como el pueblo de Berrocal tuvo que ser evacuado.

En concreto, este incendio quemó superficie de El Berrocal, Minas de Riotinto, Zalamea La Real, Nerva, Paterna del Campo y Escacena del Campo, en Huelva, y de otros cinco municipios de Sevilla, como Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena y El Madroño.

La sierra de Berrocal se quemó y, con ella, la actividad económica más importante del pueblo, que era la extracción del corcho, además del pastoreo y la apicultura. La Junta de Andalucía y el Gobierno central movilizaron un montante de 77,6 millones de euros destinados a la restauración de los terrenos afectados por el fuego, 69,2 millones de euros la Junta y 8,4 millones de euros el Gobierno.

INCENDIO DE ALMONTE DE 2022

También fue un gran incendio el declarado el 25 de julio de 2022 --que se dio por extinguido el día 29 de ese mismo mes-- y que calcinó unas 1.700 hectáreas, 600 en Bonares --cien de ellas de terreno agrícola-- y 1.100 hectáreas en Almonte y afectó también al término municipal de Rociana del Condado.

El 25 de julio de 2022 se declararon dos incendios en Bonares y Almonte, aunque finalmente se consideró que el de Almonte era una escisión del inicial, que fue el de Bonares, y que afectó también al término municipal de Rociana del Condado. Este fuego calcinó, en total, 1.700 hectáreas.

Los mismos se dieron por extinguidos el viernes 29 de julio tras darse por controlados el día 27, cuando además se desactivó el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma --activado desde las 17,47 del día del inicio del fuego--.

El incendio que comenzó en un paraje de Bonares fue declarado sobre las 16,00 horas y en el lugar llegaron a trabajar este lunes un centenar de profesionales, ocho vehículos pesados de extinción y diez medios aéreos. Este incendio provocó que la Junta activara el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma y el corte de la carretera A-484 en el kilómetro 4.

Por su parte, el incendio forestal de Almonte se declaró a las 19,50 horas y por lo que el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias Municipal. Así, desde el Plan Infoca señalaron que se trataba un fuego peligroso por el fuerte viento y la temperatura extremadamente alta del día.

De otro lado, en 2017 se produjo otro incendio importante, el iniciado en La Granada de Riotinto y que calcinó unas 4.000 hectáreas de encinar y pinar entre Huelva y Sevilla. De menos calibre, aunque también considerados gran incendio forestal --aquellos que calcinan más de 500 hectáreas-- fue el incendio de Nerva en 2018, que alcanzó las 1.747 hectáreas y el de Beas, en 2019, donde ardieron unas 1.577 hectáreas.