El Plan Romero se activa el 18 de mayo para garantizar la seguridad de los rocieros

Reunión del Comité Asesor del Plan Romero en El Rocío (Almonte, Huelva). - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este jueves el Comité Asesor del Plan Romero, que se ha celebrado en el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de El Rocío, en Almonte (Huelva), acompañado por el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla y la primera teniente de Alcalde de Almonte, Antonia Rocío Pérez. Sanz ha explicado que el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía se activará entre los días 18 y 28 mayo, con más de 7.000 efectivos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el consejero ha subrayado la entrada en funcionamiento de la nueva sede del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que se utiliza por primera vez en el marco del Plan Romero tras su reciente inauguración el pasado 10 de marzo. El Cecopi será el centro neurálgico de coordinación de todo el despliegue de la mano de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

"Esta sede no es solo un edificio, es una herramienta estratégica al servicio de la seguridad, la coordinación y la eficacia", ha señalado, destacando que se trata de un proyecto impulsado de forma conjunta por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte, con la cesión de los terrenos, y cofinanciado por fondos europeos y la administración andaluza.

El Plan Romero, enmarcado en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, volverá a desplegarse en sus cuatro grandes dispositivos: Caminos en Huelva, Caminos en Sevilla, Caminos de Cádiz y Aldea, acompañando a las 127 hermandades filiales durante su tránsito y estancia en la aldea con motivo de la celebración de Pentecostés.

"Podemos afirmar sin equivocarnos que el Plan Romero no es solo un operativo, es un modelo de organización y respuesta ante grandes concentraciones humanas que no tiene comparación por el número de efectivos, los kilómetros de peregrinación y el entorno natural incomparable en el que tiene lugar", ha afirmado el consejero.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AVANCE HACIA EL GEMELO DIGITAL

El titular de Emergencias ha destacado el salto cualitativo en materia tecnológica, con la generación de una nueva ortofoto de alta precisión de la aldea realizada por el GREA, que permitirá mejorar la planificación operativa. "Damos un paso más hacia el desarrollo de un gemelo digital de la aldea, que integrará en tiempo real todas las variables del operativo para anticipar riesgos y optimizar la respuesta", ha explicado.

El dispositivo incorpora además refuerzos en comunicaciones mediante la Red de Emergencias de la Junta (REJA), la disponibilidad del sistema ES-Alert para avisos masivos a la población, drones con cámaras térmicas, sistemas de control de aforos con tecnología wifi inteligente, GPS en hermandades y herramientas cartográficas avanzadas, además de la aplicación para teléfonos móviles y tabletas y la plataforma de emergencias para la ciudadanía.

DESPLIEGUE SANITARIO

Uno de los pilares del Plan Romero 2026 será el dispositivo sanitario dirigido por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que por primera vez contará con un centro hospitalario permanente en el Cecopi. Este centro dispondrá de siete consultas, unidad móvil de radiología, área de triaje y una sala de observación con capacidad para diez personas, y estará respaldado por un operativo de más de 200 profesionales sanitarios.

El despliegue se completa con 13 puntos asistenciales distribuidos en los caminos de las tres provincias, un helicóptero sanitario y 31 vehículos, entre ellos UVI móviles y unidades todoterreno de intervención inmediata. "Se trata de un sistema preparado para actuar con rapidez incluso en los entornos más exigentes, garantizando una atención sanitaria de máxima calidad a los romeros", ha indicado el consejero de Sanidad.

DISPOSITIVO INFOCA

Antonio Sanz también ha destacado el operativo específico del Infoca, adaptado a la época de peligro medio de incendios forestales en la que se desarrolla la romería. Este dispositivo contará con hasta siete medios aéreos diarios y más de 30 unidades terrestres, apoyados por un amplio despliegue de profesionales, especialmente en el entorno de Doñana.

En el ámbito aéreo, se dispondrá de hasta siete medios diarios, entre ellos un helicóptero pesado tipo Superpuma de la BRICA de Madroñalejos, dos helicópteros semipesados con base en Los Cabezudos y Valverde del Camino, un avión de coordinación con base en Sevilla y un avión de carga en tierra en Niebla.

El consejero ha explicado que "la estrategia es clara: anticipación, vigilancia permanente y capacidad de respuesta inmediata para proteger a los romeros y preservar un entorno natural único".

El Plan Romero volverá a poner el foco en la coordinación interadministrativa como eje del éxito del operativo, integrando a Junta de Andalucía, Gobierno de España, ayuntamientos, diputaciones y cuerpos de seguridad bajo una dirección única por parte de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En la provincia de Huelva se ha invertido en la mejora de caminos y en el refuerzo de servicios básicos. Además, se va a ampliar en la aldea el aparcamiento P3 en casi un 50 por ciento --con salida de emergencia a la A-483-- y se habilitará un servicio de lanzadera con parada en el Cecopi.

En Sevilla, se están ultimando las actuaciones logísticas, incluyendo la instalación de sistemas de control de aforos, dispositivos GPS y la adecuación de Villamanrique como Puesto de Mando Avanzado, además del despliegue de puntos asistenciales y voluntariado de Protección Civil.

Por su parte, Cádiz consolida su dispositivo con la mejora del Puesto de Mando en el IFAPA, el refuerzo de medios tecnológicos y la planificación específica del embarque en Sanlúcar de Barrameda, considerado uno de los puntos de especial atención del camino gaditano.

Todas las provincias están ultimando la formación en el manejo del DESA a las filiales para un año más hacer realidad una romería cardioprotegida.

El consejero ha puesto en valor la implicación de la Hermandad Matriz de Almonte, las 127 hermandades filiales y los romeros como elemento clave para garantizar el equilibrio entre tradición y seguridad. "El Plan Romero somos todos. Es el resultado del trabajo conjunto de administraciones, operativos y romeros para hacer compatible la celebración con la máxima seguridad", ha destacado Sanz, que también ha tenido palabras de agradecimiento para los profesionales que hacen posible que el operativo.