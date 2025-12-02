El poeta Francisco Silvera leerá este miércoles poemas de su última obra en la Biblioteca de Huelva

Francisco Silvera. - FRANCISCO FERNÁNDEZ

HUELVA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, invita a un encuentro con el poeta y profesor Francisco Silvera, en el que leerá poemas de su nueva obra, 'De la naturaleza de las cosas' (Editorial Alhulia). El autor estará acompañado por el poeta José Juan Díaz Trillo en una cita prevista el miércoles 3 de diciembre a las 19,30 horas en la Biblioteca Provincial de Huelva.

'De la naturaleza de las cosas' es un poemario sobre las estaciones del año, el paso del tiempo y la nimiedad de lo humano frente a la vida, la belleza de lo pequeño y el arte menor para explicar lo mayor. Su autor, Francisco Silvera, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, y doctor por la Universidad de Valladolid. Cuenta con más de veinticinco títulos publicados y es especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez.

Ha publicado un gran número de relatos y obra suelta en diversas revistas literarias. En 2019 ganó el Premio de la Crítica de Andalucía en la modalidad de relatos con 'Libro de los silencios'. Sus últimos libros son 'El mar de octubre', 'La vida de la Cultura o Contra la Cultedad', 'La tristeza del mundo', 'Los camaleones', 'Delta', 'Punto contra Punto' y 'Amor, Poder y Geometría'.

Silvera es además aficionado a la música e integrante de grupos de música popular y de la música clásica. Ha sido director del Festival Internacional de Música Ciudad de Ayamonte y ha participado como guitarrista en ciclos como 'Confluencias'.

José Juan Díaz Trillo, por su parte, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y ha realizado estudios de postgrado de Literatura Hispanoamericana en Sevilla y Princenton. Destaca su labor en el campo de la literatura como director y colaborador de distintas revistas culturales y literarias, así como de prensa y televisión. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.