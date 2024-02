Pola Oloixarac y Jesús Carrasco visitan Huelva con el III Festival Literario de América y Europa 'Escribidores'

HUELVA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El III Festival Literario de América y Europa 'Escribidores' llega un año más a todas las provincias andaluzas y la sede elegida en Huelva es la Biblioteca Provincial, donde tendrán lugar dos encuentros en los que el intercambio cultural y las letras serán los protagonistas. Los autores Pola Oloixarac y Jesús Carrasco se darán cita para conversar con el editor, articulista y crítico literario Ignacio F. Garmendia el viernes 9 de febrero a las 19,00 horas.

Según ha indicado la Junta en una nota, en este encuentro se tratará la función del escritor tanto como creador de historias como "observador de la realidad y sociedad" en la que vive.

Además, el jueves 8 de febrero a las 18,00 horas se retransmitirá en directo en el centro cultural, y de forma simultanea en las siete sedes que tiene el festival en las provincias andaluzas, un encuentro online con la novelista Joyce Carol Oates, propuesta varias veces para el Nobel de Literatura y finalista del Pulitzer en 1992 con su obra 'Agua Negra'.

Carol Oates, en conversación con el director del festival y periodista Raúl Tola, repasará su carrera y secretos para haber logrado una vasta obra literaria repleta de clásicos contemporáneos, habiendo publicado más de cien novelas a lo largo de su vida. Además también podrá seguirse por Internet a través del enlace habilitado www.youtube.com/culturacuenta.

Organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y la Fundación Unicaja; 'Escribidores' vuelve para promover la reflexión y el debate en torno a los desafíos culturales comunes a América y Europa, como son "los nuevos populismos, la influencia de las tecnologías en la literatura, las nuevas formas de narrar, la censura y la autocensura o el mestizaje cultural, entre otros grandes temas".

Cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Málaga, así como con la colaboración de la Universidad Internacional de La Rioja.

La información del festival está recogida y actualizada en su página web www.escribidores.es. Todas las actividades del festival son de entrada libre hasta completar aforo. Los encuentros de 'Escribidores' en Málaga serán compartidos, algunos en directo y otros grabados, a través del canal de CulturaCuenta de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Joyce Carol Oates (Lockport, New York, 1936) es novelista, cuentista, poeta, ensayista, dramaturga y editora. Con más de cien libros publicados y numerosos importantes premios obtenidos. En 2010 recibió la National Humanities Medal, el más alto galardón civil del gobierno estadounidense en el campo de las humanidades. Es una de las grandes figuras de la literatura contemporánea y candidata habitual al Premio Nobel de Literatura. La pobreza, las tensiones de clase, los abusos sexuales, la necesidad de poder, los conflictos familiares y la violencia siempre están presentes en su obra.

La mayoría de sus personajes son mujeres, a través de sus vivencias realiza un interesante análisis sobre la violencia que ejercen sobre ellas los hombres y la sociedad. Entre sus novelas 'Las Hermanas Zinn', '¿Qué fue de los Mulvaney?', 'Blonde', 'Niágara', 'La hija del sepulturero', 'El libro de los mártires americanos', 'Delatora' y 'Noche. Sueño. Muerte. Las estrellas'.

Paola Caracciolo (Buenos Aires, 1977), conocida por su seudónimo Pola Oloixarac, es escritora, periodista y filósofa. Es autora de las novelas 'Las teorías salvajes', traducida a seis idiomas, y 'Las constelaciones oscuras'. En 2010 fue elegida entre los mejores narradores en español por la revista Granta y recibió la beca de Letras del Fondo Nacional de las Artes. Escribió el libreto de la ópera 'Hércules en el Mato Grosso', representada en el Centro de Experimentación del Teatro Colón en 2014 y en Nueva York en 2015.

Oloixarac ha recibido becas del International Writing Program en Iowa, Banff, Yaddo, Amsterdam Writer in Residence y Dora Maar, entre otras. Colabora con artículos para The New York Times, entre otros, y edita la revista bilingüe digital Buenos Aires Review. Perteneciente a la novísima novela argentina, la obra de Oloixarac se distingue por hacer uso de la distopía para criticar el orden social.

Jesús Carrasco (Olivenza, Badajoz, 1972) es el autor de 'Intemperie', su primera novela, que supuso uno de los debuts más deslumbrantes del panorama literario internacional siendo galardonada con el Premio Libro del Año otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid, el Premio de Cultura, Arte y Literatura de la Fundación de Estudios Rurales, el English PEN Award y el Prix Ulysse a la Mejor Primera Novela entre otros. Fue elegida como Libro del Año por El País en 2013 y seleccionada por The Independent como uno de los mejores libros traducidos de 2014 en Reino Unido.

'Intemperie' ha sido traducida a veintinueve lenguas y adaptada al cine por Benito Zambrano. 'La tierra que pisamos' obtuvo el Premio de Literatura de la Unión Europea. 'Llévame a casa', su novela más reciente, ha cosechado excelentes críticas siendo galardonada con los premios Dulce Chacón 2022 y Casino de Santiago 2023.