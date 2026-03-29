La primera macrocolecta del año en Huelva alcanza el objetivo previsto al registrar 307 donaciones de sangre y plasma

Archivo - Macrocolecta de sangre en Huelva en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha obtenido un total de 307 donaciones (291 de sangre y 16 de plasma) en la primera macrocolecta del año, celebrada la semana pasada en la capital. A las donaciones realizadas, con las que se han alcanzado una vez más los objetivos previstos, hay que sumar 15 personas registradas como donantes de médula ósea.

Así lo han indicado desde la Delegación de Salud y Consumo a Europa Press, señalando que, como principal novedad, la cita tuvo lugar en el Campus de La Merced de la Universidad de Huelva, al continuar en obras su emplazamiento habitual, la Casa Colón.

Este dispositivo, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha reiterado su "agradecimiento" a la población onubense por "responder como siempre" de manera "masiva" a este tipo de llamamientos, a la vez que la anima a "seguir apoyando" esta práctica solidaria "para garantizar las reservas necesarias y asegurar el abastecimiento de los hospitales".

En este sentido, recuerda que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea.

La macrocolecta de la semana pasada ha sido la primera de las cuatro previstas para este año por el Centro de Transfusión. Se ha organizado con el objetivo de anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara a la Semana Santa, en la que se produce un descenso en las donaciones por la acumulación de días festivos, de manera que los centros hospitalarios onubenses puedan seguir manteniendo su actividad con total normalidad.

Junto con esta serie de campañas, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15.,30 a 21,00 horas. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a todos los municipios. La información sobre el horario y lugar de sus colectas se puede consultar en la página www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, dentro del apartado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía, disponibles en las plataformas Google Play y App Store. También puede seguirse la actividad del centro en sus perfiles en Facebook, X, TikTok e Instagram (@donanteshuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es un gesto que salva vidas, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres cuatro, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación, mientras que el plasma se puede donar cada 14 días. Los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer anemia y no presentar riesgos de enfermedades transmisibles.

Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el 0 negativo. En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son "fundamentales y necesarios" para las necesidades transfusionales de los hospitales.