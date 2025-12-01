El Puente Sifón de Huelva se cerrará al tráfico de martes a jueves por obras de carácter "urgente"

Puente Sifón de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este lunes de que el Puente Sifón Santa Eulalia --dividido entre término municipal de Huelva capital y Aljaraque-- permanecerá cortado al tráfico durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, en horario de 09,00 a 19,00 horas, debido a la ejecución de obras "de carácter urgente e ineludibles" en las conducciones.

Así lo ha indicado la Delegación de la Junta en Huelva en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, toda vez que han especificado que se trata de actuaciones de mantenimiento, que nada tienen que ver con la avería del pasado 29 de septiembre.

El 29 de septiembre se produjo una rotura de uno de los cinco tubos que conducen en agua en el puente y que, por la presión, levantó una de las bocas de acceso y originó una gran columna de agua que fue divisada en distintos puntos.

Al respecto, desde la Junta de Andalucía se procedió al corte de la salida del agua y a la instalación de una chapa en el lugar de la avería y advirtieron de las necesidades de realizar unas obras en el puente, toda vez que se señaló que el suministro de agua estaba "garantizado".