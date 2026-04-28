Realizan un simulacro de incendio forestal en Hinojos (Huelva) para optimizar la capacidad de respuesta y coordinación

Parte del simulacro de incendio forestal en Hinojos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HINOJOS (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación de la Junta en Huelva, a través de los servicios de Infoca y Emergencias 112, integrados en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha realizado un simulacro de incendio forestal en el término municipal de Hinojos para optimizar los protocolos de coordinación y respuesta en caso de emergencia real ante el inicio de la próxima campaña de verano.

En el simulacro ha intervenido un operativo integrado por 77 personas, once organismos y 42 vehículos. Por afectar a población, ha requerido la declaración (simulada) de la situación operativa 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd) por emergencia por incendio forestal, ha explicado la administración andaluza en una nota.

El fuego se ha originado en el Paraje de Cumbres Hermosas, en el monte público los Propios de Hinojos, en un entorno forestal de unas 3.000 hectáreas de masas arboladas, con instalaciones agrícolas, industriales y turísticas, en una zona vulnerable de riesgo extremo muy próxima al Parque Nacional de Doñana y con más de 200 incendios registrados en los últimos diez años.

La simulación ha comenzado con el aviso de un posible incendio en la zona mediante una llamada al 112. El incendio también ha sido visualizado por una torre de vigilancia. A partir de aquí se han desarrollado varias acciones que van desde la llegada de los primeros operativos al incendio, corte de carreteras, accidente de tráfico de un retén del Infoca o corte de línea eléctrica. Todos esos episodios se han ido resolviendo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en las proximidades del estadio Alonso Larios.

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, que ha asistido al ejercicio junto a la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, ha señalado que se trata del simulacro anual de incendio forestal que se organiza desde el Infoca y desde el 112 "para ver la coordinación de los organismos y efectivos que intervienen en este tipo de emergencias".

Correa ha informado que "en la zona hay instalaciones agrícolas, industriales y turísticas, además de edificaciones dispersas" y que, además de dar cuenta de esta situación, "los operativos intervinientes van incorporando nuevas incidencias para que sean resueltas por los medios participantes hasta que el incendio (simulado) quede estabilizado y se desactive la fase de emergencia Situación Operativa 1".

"Con este tipo de ejercicio se comprueba la eficacia del modelo implantado, la capacidad y solvencia de los dispositivos intervinientes en un lugar con masa forestal, con zonas de interfaz urbano-forestal, donde se realizan otras actividades y cerca de un núcleo de población", ha añadido.

En el ejercicio han intervenido, entre otros, la Delegación de la Junta en Huelva, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Hinojos, Centro provincial 112, Infoca, Emergencias Andalucía (EMA) y Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, Policía Local de Hinojos, Guardia Civil y Consorcio Provincial de Bomberos.

Ante de finalizar, el titular de la Junta he hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar incendios y ha insistido en la importancia de la precaución. "Cuidemos nuestro entorno, nuestros campos, y seamos responsables en cada acción cotidiana, y, por favor, ante cualquier conato, ante cualquier sospecha de incendio, llamen al teléfono de emergencias 112", ha concluido Correa.