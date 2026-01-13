Rocío Díaz destaca la "diligencia" de la Junta para poner en marcha el Bono Joven, "una de las primeras comunidades"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la lonja pesquera de Ayamonte. - GOGO LOBATO/EUROPA PRESS

AYAMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha destacado la "diligencia" de la administración andaluza a la hora de poner en marcha las nuevas ayudas al Bono Alquiler Joven, que se pueden solicitar desde este mismo martes.

Así lo ha manifestado la consejera a preguntas de los periodistas durante una visita a las obras de la lonja del puerto pesquero de Ayamonte (Huelva), donde ha destacado que la Andalucía ha sido "de las primeras comunidades autónomas en ponerlo en marcha" para que "en la medida de nuestras posibilidades, ese dinero llegue al bolsillo de los jóvenes para poder hacer frente al alquiler".

Rocío Díaz ha recordado que la convocatoria se pone en marcha a las 16,00 horas de este martes, cuando se abrirá la oficina virtual "para que todo aquel que lo desea pueda solicitarlo", toda vez que ha subrayado que "son 34,2 millones de financiación en una convocatoria abierta" que llegará "hasta las 15.000 solicitudes", momento en el que el plazo se cerrará de forma "provisional".

Los datos de gestión de expedientes en las dos convocatorias anteriores suman 24.463 solicitudes tramitadas, de las que 17.418 fueron favorables, según las cifras ofrecidas por la Administración. Esta convocatoria, con ayudas de 250 euros mensuales, va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio y el tipo de contrato. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscila entre los 380 y 300 euros. El límite de renta no tendrá en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como trastero, garaje o gastos de comunidad.

La participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja). Para acceder es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa de AutoFirma del Estado.