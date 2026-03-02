Sanz garantiza "máxima celeridad" para que el Chare de Lepe (Huelva) sea "una realidad lo antes posible"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (5d), interviene en la inauguración de la nueva sede de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en Huelva. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha garantizado este lunes que se están tomando las decisiones con respecto al Chare de Lepe (Huelva) con "máxima celeridad" para que "pueda ser una realidad lo antes posible", una vez que el Gobierno ha finalizado el acceso. El consejero también ha indicado que Huelva es "una auténtica prioridad" en el plan de infraestructuras sanitarias de Andalucía.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración de la nueva sede de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en Huelva, Sanz ha subrayado que "ha habido que esperar, lamentablemente, que el Gobierno de España resolviera asuntos históricos". Pero, una vez finalizado el acceso, ha garantizado que se está haciendo "un seguimiento y un avance importante" y se están tomando "con la máxima celeridad todas las decisiones para que pueda ser una realidad lo antes posible".

Asimismo, Sanz ha señalado que la provincia de Huelva es "una auténtica prioridad" en el plan de infraestructura, "muy ambicioso", en el que trabaja su Consejería, y que ha posibilitado "el desarrollo de cien nuevas infraestructuras" en toda Andalucía.

"Los avances se prevén muy destacados y les garantizo que trabajamos codo a codo con los ayuntamientos implicados. De hecho, el impulso de nuestro plan de infraestructura ha motivado que, entre otras cosas, recientemente hayamos tenido la enorme alegría de adjudicar definitivamente el Hospital Materno Infantil de Huelva. Por tanto, las infraestructuras avanzan", ha abundado.

Al respecto, ha avanzado la inauguración de "69 nuevas instalaciones", pero "se siguen proyectando nuevas infraestructuras" en las que, según ha reiterado, Huelva es "una verdadera prioridad".