Someten a información pública el yacimiento de La Romanera que forma parte de Iberian Belt West de Emerita en Huelva

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HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva ha abierto un periodo de información pública conjunta sobre los procedimientos administrativos de autorización ambiental unificada y de autorización del plan de restauración de la explotación minera de La Romanera, que formar parte del proyecto Iberian Belt Welt (IDW) de Emerita Resources y que se extiende por los municipios de Paymogo y Puebla de Guzmán (Huelva).

Según indica la resolución publicada en el BOJA, y consultada por Europa Press, se abre el proyecto minero a información pública por periodo de 30 días.

Tras el anuncio de información pública, desde el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán se ha señalado que supone "un nuevo paso" en el desarrollo del proyecto Iberian Belt West, impulsado por Emerita Resources.

"Se trata de un hito relevante dentro del proceso para la obtención de los permisos necesarios, como la Autorización Ambiental Unificada y el Plan de Restauración Medioambiental. Seguimos trabajando para que este proyecto pueda convertirse en una realidad de futuro para el municipio", han indicado.

Así, según señala el informe técnico, el proyecto tiene el objetivo de la recuperación y procesamiento de minerales metálicos como Zinc, Plomo, Cobre, Oro y Plata en los términos municipales de Puebla de Guzmán y Paymogo, ambos en la provincia de Huelva, sobre un total de 51 cuadrículas mineras.

Además, se plantea un proyecto con 23 años de vida de producción, lo que conlleva un total de mineral extraído de 18,78 millones de toneladas, lo que supone casi un cien por cien de los recursos, considerando todas las capas del yacimiento, para producir un total de 1,06 toneladas de concentrado de Zn, 366.185 toneladas de concentrado de cobre y 347.102 toneladas de concentrado de plomo.

El proyecto de Explotación La Romanera se encuentra en los términos municipales de Puebla de Guzmán (aproximadamente el 80% de la superficie de proyecto) y Paymogo (el 20% restante).

Asimismo, Emerita ha llevado a cabo una serie de actividades de Investigación en el La Romanera, incluida la recopilación de datos históricos, mapeo geológico, muestreo geoquímico de suelos, geofísica de superficie y de fondo de sondeo (Downhole), y programas de perforación DDH.

Con fecha de 15 de julio de 2021 se aprueba el proyecto de investigación consistente en la ejecución de sondeos en la zona denominada Sierrecilla-La Infanta basado en la ejecución de 33 sondeos mecánicos con recuperación de testigo. Posteriormente, con fecha de 22 de noviembre de 2021, se aprueba una ampliación de 15 sondeos mecánicos con recuperación de testigo para ampliar el conocimiento de las investigaciones llevadas a cabo en la zona. Además, en 2024 fue declarado Inversión Empresarial de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía.

MINERÍA SOSTENIBLE

Asimismo, la compañía asegura en el informe técnico que el proyecto prioriza la implementación de un modelo de minería sostenible con un enfoque de la extracción de minerales y metales que "busca minimizar el impacto ambiental, ser económicamente viable y socialmente responsable".

De este modo, este modelo integra diversas prácticas y principios, como minimización del impacto ambiental, mediante la reducción de la huella de carbono, el consumo de agua y energía, y la generación de residuos. Además, incluye la rehabilitación de espacios mineros y la biodiversidad circundante para su restauración postcierre de mina.

Además, se promueve la extracción y procesamiento de minerales de manera que "se maximice la recuperación de recursos y se minimice el desecho" y Aplicar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y reducir los efectos negativos en el medio ambiente.

Por otra parte, el proyecto "fomenta la reutilización y el reciclaje de los materiales extraídos y reduce la dependencia de materiales vírgenes"

Por otro lado, la empresa señala que para la mina de La Romanera se seleccionó el método de explotación de banqueo por subniveles mediante barrenos largos en abanico, con relleno de huecos. Los lentejones de sulfuro masivo y la roca encajante del depósito presentan las características geotécnicas aptas para la aplicación de esta variable de explotación, como es la disposición semivertical y resistente del cuerpo mineral que permite un buen rendimiento y alta productividad asociados al método.

La explotación mineral consistirá en el arranque ascendente dejando pilares de sostenimiento del mismo mineral que se recuperarán posteriormente, una vez se hayan rellenado las cámaras primarias. Las labores de preparación consistirán en el desarrollo de niveles de transporte, con galerías en estéril a muro y subniveles intermedios. También se desarrollarán galerías en el mineral por cada subnivel, y en la parte inferior del tajo se realizarán galerías para la carga de mineral, que se distribuirán a lo largo del mismo. Para la creación de caras libres se realizarán franqueos en toda la anchura de la cámara y se perforarán chimeneas para la apertura del tajo.

El Proyecto IBW se encuentra dentro del renombrado Faja Pirítica Ibérica, uno de los terrenos de sulfuros masivos (VMS) vulcanogénicos más productivos del mundo. El Proyecto IBW abarca tres depósitos polimetálicos: Infanta, El Cura y Romanera. La zona tiene una larga historia de actividad minera que se remonta a la época romana. La exploración anterior de los depósitos fue realizada por importantes empresas en los años 1970 y 1980.