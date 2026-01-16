Un total de cinco unidades de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña reciben la certificación de calidad

Entrega de la certificación de calidad por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) a cinco unidades pertenecientes a los distritos sanitarios de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Huelva-Costa y Condado-Campiña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco unidades pertenecientes a los distritos sanitarios de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Huelva-Costa y Condado-Campiña han recibido la certificación de calidad por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, se trata de las unidades de atención primaria Molino de la Vega, La Orden y Aljaraque, del Distrito Sanitario Huelva-Costa; la unidad de Gibraleón, del Distrito Sanitario Condado-Campiña; y la unidad de Salud Bucodental intercentros, que presta servicio a ambos distritos.

El acto de entrega de los distintivos de calidad se ha celebrado en el salón de actos de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva, y ha contado con la participación de la delegada, Manuela Caro; la presencia del director gerente de los distritos sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, Antonio Ortega; la directora de Salud de los distritos, Ainhoa Mestraitua, y el responsable de Desarrollo de Negocio de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Vicente Santana. También han asistido los responsables y profesionales de las unidades certificadas.

Durante el acto, los responsables de estas unidades han recogido en representación de sus equipos los certificados que acreditan la finalización de sus procesos de certificación, culminados en el caso de la unidad Molino de la Vega con la obtención del nivel 'Óptimo', el segundo de los tres niveles del modelo de la ACSA, que contempla una progresión desde el 'Avanzado', al 'Óptimo' y al 'Excelente', convirtiéndose en la primera unidad de estos distritos en obtener este nivel.

Por su parte, las unidades de La Orden, Aljaraque, Gibraleón y Salud Bucodental han recibido su certificación en nivel 'Avanzado'. Con este reconocimiento, las unidades demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Estos criterios de calidad evalúan aspectos referidos a la eficacia y eficiencia de los servicios, la seguridad de pacientes y profesionales, la accesibilidad y continuidad asistencial, la atención basada en la evidencia, y el control de instalaciones y equipamientos. A través de la autoevaluación que las unidades han realizado sobre los estándares de la ACSA, y que se ha ratificado en unas visitas de evaluación, el proceso de certificación ha constituido, además de un reconocimiento, una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, que en este caso ha permitido identificar y desarrollar más de cien acciones de mejora.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA ACSA

La certificación de estas unidades consolida la apuesta por la calidad y la certificación de los distritos sanitarios de atención primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, que cuentan actualmente con 17 unidades certificadas y, entre ellas, una en nivel 'Óptimo'.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y está integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua.

Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación internacional como la International Society for Quality in Healthcare (Isqua). Para más información sobre la ACSA: www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria.