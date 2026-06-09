La UCI del Hospital Infanta Elena de Huelva obtiene la acreditación nacional en Estimulación Cardíaca

El equipo de la Unidad de Estimulación Cardíaca del Hospital Infanta Elena en la sala de marcapasos, acompañados de profesionales de la Unidad de Arritmias del Hospital Juan Ramón Jiménez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UCI del Hospital Infanta Elena obtiene la acreditación nacional en Estimulación Cardíaca La Unidad conmemora con una jornada formativa los cinco años de funcionamiento, en los que se han implantado 500 dispositivos La Unidad de Estimulación Cardíaca del Hospital Infanta Elena, dependiente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ha obtenido la acreditación otorgada por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc).

Según ha indicado la Junta en una nota, se trata de un reconocimiento que "certifica la calidad asistencial, la capacitación técnica y la experiencia alcanzada por el equipo durante los últimos años". Junto a la acreditación de la Unidad, los profesionales que la integran han obtenido también la correspondiente certificación individual de competencias.

La obtención de este reconocimiento ha centrado la jornada formativa celebrada este martes en el Hospital Infanta Elena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, coincidiendo además con el quinto aniversario de la puesta en marcha en el centro de la estimulación fisiológica, una técnica de implantación de marcapasos.

La actividad ha reunido a profesionales de distintas especialidades y categorías para abordar los avances registrados en el ámbito de esta prestación y compartir la experiencia acumulada durante este periodo. La jornada ha comenzado con una sesión clínica hospitalaria dirigida a facultativos del centro y a otros profesionales especialmente vinculados con la atención de pacientes cardiológicos, en la que se han analizado las indicaciones, beneficios y resultados de esta técnica.

Posteriormente, la actividad ha continuado en la sala de marcapasos con una sesión práctica de implantación de dispositivos mediante estimulación fisiológica cardíaca.

El encuentro ha contado con la participación de especialistas de la Unidad de Arritmias del Hospital Juan Ramón Jiménez, entre ellos su responsable, el doctor Pablo Moriña, referente en el desarrollo de estas técnicas a nivel mundial y uno de los profesionales que impulsó su implantación inicial, colaborando estrechamente en la formación y acompañamiento del equipo de la Unidad de Marcapasos del Hospital Infanta Elena, sobre todo durante sus primeros años de desarrollo, si bien continúan manteniendo un contacto constante.

La estimulación fisiológica cardíaca está considerada actualmente la forma más natural de restaurar la conducción eléctrica del corazón, ya que reproduce su sistema de activación habitual mediante la estimulación directa de las estructuras específicas encargadas de transmitir el impulso eléctrico. Gracias a ello, se favorece una contracción más coordinada del músculo cardíaco y se reducen posibles complicaciones asociadas a largo plazo a otras modalidades convencionales de estimulación.

Desde la incorporación de esta técnica concreta por parte del Hospital Infanta Elena hace cinco años, la Unidad de Marcapasos ha realizado más de 500 implantes mediante estimulación fisiológica, consolidando una línea asistencial altamente especializada que ha permitido ofrecer a los pacientes de toda la provincia procedimientos de vanguardia sin necesidad de desplazamientos a otros centros.

La habilitación de una sala específica en el área de pruebas diagnósticas complejas para la implantación de estos dispositivos, que cuenta con todas las garantías necesarias, el equipamiento electromédico de última generación y la formación constante de sus profesionales, han resultado un punto decisivo para alcanzar la alta actividad asistencial registrada y, sobre todo, la calidad de la misma.

RECONOCIMIENTO AL "COMPROMISO"

La acreditación concedida por la Sociedad Científica nacional "supone un reconocimiento al compromiso de los profesionales con la formación continuada, la innovación y la mejora permanente de la atención sanitaria", ha destacado la administración andaluza. Una Unidad que lleva más de 20 años implantando marcapasos y realizando numerosas técnicas complejas "con gran éxito".

Asimismo, subraya que "pone de manifiesto la capacidad de un hospital comarcal para incorporar procedimientos altamente especializados, garantizando una asistencia de primer nivel basada en la evidencia científica y orientada a ofrecer los mejores resultados posibles a los pacientes".

Con esta acreditación, el Hospital Infanta Elena "refuerza su apuesta por la excelencia asistencial y por el desarrollo de iniciativas innovadoras" que "contribuyen a mejorar la calidad y la seguridad de la atención que reciben los ciudadanos de su área de influencia".