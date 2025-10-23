El XV Aniversario del Flamenco Patrimonio de la Humanidad situará a Huelva como "referente" de investigación

Presentación de las actividades en Huelva en el marco del XV Aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, conmemora durante el mes de noviembre el XV Aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Para ello, ha diseñado una programación especial que "situará a Huelva como uno de los principales referentes la investigación y docencia en torno al arte jondo".

Así, la capital onubense acogerá del 11 al 13 de noviembre el III Congreso Internacional de Educación y Flamenco, organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco en colaboración con la Universidad de Huelva y las peñas flamencas de la ciudad. Este encuentro reunirá a docentes, investigadores, artistas y profesionales del sector con el objetivo de fomentar la investigación, el intercambio de experiencias y la innovación pedagógica en torno al flamenco como herramienta educativa y cultural, ha indicado la Junta en una nota.

El congreso se inaugurará el 11 de noviembre con la entrega de los Premios Flamenco en el Aula en el Gran Teatro de Huelva, galardones que reconocen las "mejores iniciativas" para la integración del flamenco en el sistema educativo andaluz. Ese mismo día se celebrará la apertura oficial en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, seguida de un conversatorio inaugural que marcará el inicio de las sesiones de reflexión y debate. La jornada concluirá con una actividad de cohesión, los trasnoches, concebida como un espacio informal de encuentro entre los participantes.

El 12 de noviembre estará dedicado íntegramente al desarrollo de sesiones académicas y talleres prácticos, tanto en horario de mañana como de tarde, que abordarán la relación entre flamenco, educación y nuevas metodologías de enseñanza. Mientras que en la última jornada, se celebrará el acto de clausura, que incluirá la actuación de Manuel Herrera dentro del programa Artistas en Ruta, desarrollado gracias al convenio entre el Instituto Andaluz del Flamenco y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE).

De esta forma, el congreso "refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la educación en valores culturales y patrimoniales" y posiciona al flamenco como "herramienta pedagógica y vehículo de identidad andaluza".

"Este aniversario más que una efeméride supone toda una oportunidad para reafirmar el compromiso de Andalucía con su arte más universal, al proyectar una mirada dinámica y abierta sobre el flamenco como motor identitario, cultural y económico de Andalucía", ha afirmado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, en el acto de presentación de las actividades del programa en el que ha estado acompañado de la delegada de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, del director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y del secretario general de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Juan Antonio Eugenio Martín, así como representantes de peñas y artistas que participan en las actividades.

Asimismo, el 16 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Flamenco, el Museo Provincial de Huelva acogerá el ciclo Flamenco Expuesto, que propone un diálogo entre el flamenco y las artes visuales. En esta ocasión, el bailaor Gero Domínguez ofrecerá una pieza de danza creada específicamente para este espacio expositivo. La cita será a las 12,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

CIRCUITO ANDALUZ DE PEÑAS FLAMENCAS

El flamenco también resonará a lo largo de la provincia de Huelva con el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, que ofrecerá siete actuaciones en distintos municipios entre el 7 y el 22 de noviembre. Este programa, organizado en colaboración con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Huelva, pone en valor el papel de las peñas como espacios de conservación y difusión del patrimonio inmaterial andaluz y de encuentro entre artistas y aficionados.

Las actuaciones se celebrarán en Lepe, Paterna del Campo, Calañas, Almonte, El Campillo, Valverde del Camino y Paymogo, con artistas como Manuel de Monte, Regina, Elena Bellido, Verónica Campos "La Canela", Rafael Talega y Antonia Contreras, junto a guitarristas de reconocido prestigio como Gaspar de Holanda.

EL FLAMENCO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

En noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental de la Unesco reconoció al flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un hito que consolidó su proyección internacional. Desde entonces, la Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con su preservación, difusión y transmisión, compromiso que se ha materializado en la aprobación de la Ley del Flamenco, la primera norma autonómica dedicada exclusivamente a este patrimonio cultural.

Con esta programación, Huelva se suma a las más de 170 actividades previstas en toda Andalucía para conmemorar el XV aniversario de esta declaración, reafirmando su papel como cuna y motor de la educación, la investigación y la creatividad flamenca.