El 112 coordina un total de 263 comunicaciones desde la activación del Plan del Cerro en Jaén

El 112 coordina un total de 263 comunicaciones desde la activación del Plan del Cerro. - 112 ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha gestionado un total de 263 comunicaciones desde la activación del Plan del Cerro el pasado viernes a las 12,00 horas hasta última hora de este sábado, según informa agencia adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. La mayoría de los avisos que ha atendido el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) desplegado en El Cerro han sido los relativos a servicios sociales (85) --sobre todo los relacionados con el traslado de personas con movilidad reducida-- le siguen las asistencias sanitarias (75), las informativas (32), las propias de las grandes concentraciones (20) y las incidencias de tráfico (14).

El Comité de Operaciones, que cuenta con una representación de todos los operativos que conforman el plan, se ha reunido a las 20,30 horas para hacer una valoración integral de cómo ha transcurrido la jornada y también se han ultimado los aspectos más relevantes de cara al día de mañana, el de mayor afluencia de público con motivo de la misa y posterior procesión de la Virgen, según ha detallado el 112 en una nota.

Por un lado, la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad ha llevado a cabo, hasta el momento, un total de nueve identificaciones a personas y controlado 14 vehículos; además, los agentes han realizado ocho actuaciones relacionadas con grandes concentraciones, cinco auxilios humanitarios, 50 de patrullas de vigilancia y control y servicios de acompañamiento a las carretas de Andújar y Marmolejo.

También han levantado cinco actas de constatación de protección medioambiental y 15 servicios de seguridad ciudadana y protección. Por su parte, el grupo sanitario del Plan del Cerro que dirige el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, ha atendido a 115 personas, cuatro de ellas ha tenido que ser evacuada al Hospital Alto Guadalquivir en helicóptero.

Hasta el momento, las comitivas han respetado los horarios y tiempos de descanso, por lo que se espera que las carretas de Marmolejo lleguen al Santuario alrededor a las 23,00 horas; mientras que la Cofradía Matriz lo ha hecho sobre las 20,00 horas.

El tráfico en la carretera A-6177 quedará cortado a las 02,00 horas el domingo día 26, sentido Andújar en el cruce Dominguín; por otro lado a las 08,00 horas se cortará también la subida de autocares al Santuario en el kilómetro 0 y a las 10,00 horas quedará completamente cortada la subida al Santuario y se reabrirá a las 11,00 horas dirección Andújar en el kilómetro 30,700.

Por otro lado, cabe destacar que se establecerán tres puntos de corte a lo largo de la carretera A-6177, en los que si se produce una retención mayor de cinco kilómetros, se procederá al corte de la vía (hasta que se descongestione la zona). Esta medida se adopta para que en caso de emergencia se pueda realizar la evacuación con total seguridad.

Los puntos citados son el kilómetro 22,300 (la glorieta anterior al puente sobre el río Jándula), el kilómetro 13,400 (en su intersección con la J-5012) y en el kilómetro 0 (en el mismo municipio de Andújar).

Igual que en otras ediciones, queda prohibida la circulación de los vehículos de tracción animal desde las 00,00 horas del día 24 de abril hasta las 23,59 horas del lunes 27, tanto en la A-6177, como en la A-6178.