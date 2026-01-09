El aceite de oliva Magnasur, de Bedmar (Jaén), llegará a centros escolares con el programa de alimentación saludable

Presentación del aceite de oliva Magnasur destinado al programa escolar de alimentación saludable. - JUNTA

BEDMAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) Magnasur, de la cooperativa Bedmarense, de Bedmar (Jaén), llegará a los centros educativos andaluces con el programa para promover una alimentación saludable que impulsa la Junta.

Se trata, en concreto, del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas, Leche y Aceite de Oliva, en el que participan más de 2.000 centros educativos andaluces, 200 de ellos en la provincia de Jaén.

Una iniciativa en la que participan las consejerías de Sanidad, Desarrollo Educativo y Agricultura y que cuenta entre los alimentos seleccionados con el citado AOVE de la SCA Bedmarense. Sus instalaciones han acogido este viernes la presentación de la edición especial de la botella que diseñada para esta nueva edición del programa, destinado al alumnado de Infantil y Primaria (de tres a doce años).

Un acto que ha contado, entre otros, con el presidente y el director comercial de la cooperativa, Agapito Vega y Samuel Carrión; el alcalde de Bedmar, Enrique Carreras, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda.

Esta última ha señalado "la importancia de que los escolares puedan disfrutar de las cualidades saludables y de los beneficios del consumo de nuestro aceite de oliva virgen extra".

Además, ha aplaudido que sea una empresa jiennense la que resulte, por quinta vez en los ocho años de vida del programa, adjudicataria de este contrato de suministro de AOVE. Serán 30.000 las botellas de medio litro las que se darán a conocer entre los escolares de Andalucía, punto en el que ha aludido también a la promoción del aceite que supone esta iniciativa.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural establece una serie de requisitos para la elección del aceite participante en este programa educativo, como el hecho de que estén amparados bajo una denominación de origen o indicación geográfica protegida y adheridos a la marca Gusto del Sur.

Así ocurre con Magnasur, producido en la comarca de Sierra Mágina en producción integrada. Algo que, según ha explicado la delegada territorial, "suma un criterio más de sostenibilidad y de calidad que avala las condiciones y la calidad de este aceite".

Igualmente, ha hecho hincapié en que la presencia de este AOVE "en muchos de los colegios de Andalucía supone también para este municipio y para esta cooperativa un respaldo a la promoción y comercialización de su producto estrella".

Por su parte, el director comercial de la SCA Bedmarense ha expresado su enorme satisfacción por esta adjudicación y ha resaltado que es el quinto año en el que la entidad resulta elegida en este concurso. Además, ha trasladado su agradecimiento a la Junta de Andalucía por impulsar esta iniciativa "saludable e interesante" para un sector tan estratégico.

Al respecto, ha considerado que este tipo de apoyos son fundamentales, no solo para la comunidad autónoma, sino de forma muy especial para la provincia de Jaén y la comarca de Sierra Mágina, "consolidando el prestigio de su aceite de oliva".