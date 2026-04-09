Adjudicada la explotación del tranvía de Jaén a la UTE Ruiz-Barraqueiro por 13,2 millones de euros

Vista del trazado del tranvía de Jaén desde la cabina durante su circulación en pruebas. - JUNTA

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado este jueves la adjudicación del contrato de operaciones del tranvía de Jaén por un importe que supera los 13,2 millones de euros y por un periodo de cuatro años y una posible prórroga de un año.

La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ruiz y Barraqueiro, cuya oferta obtuvo en la licitación la tercera mejor puntuación. Las dos primeras --las de las UTE de las que formaban parte Alsa y Avanza, respectivamente-- quedaron fuera del proceso por falta de documentación, lo que ha implicado el retraso para formalizar el contrato.

Este contrato de operaciones se incorpora a los contratos de mantenimiento ya adjudicados "dentro del proceso de puesta en servicio del sistema tranviario con plenas garantías de seguridad" y supone un de 13.232.311, IVA incluido, según ha informado en una nota la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Está dividido en tres bloques. El primero de ellos está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia y gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de documentación técnica y el apoyo técnico a la administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude se enmarcan en el tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

"Todas estas funciones, por su propia naturaleza, son imprescindibles y necesarias para el correcto y seguro funcionamiento del sistema de transporte público, por lo que son consideradas como servicio esencial, al igual que los contratos de mantenimiento de señalización ferroviaria, material rodante y sistemas", ha explicado.

La Consería ha añadido que todos estos contratos fueron analizados en la reciente comisión de seguimiento del convenio vigente del tranvía de Jaén, celebrada el pasado 24 de marzo entre la Junta y el Ayuntamiento.

Un encuentro en el que, asimismo, se analizaron otras actuaciones vinculadas a la circulación del tranvía por la ciudad como la reordenación de las líneas de autobús urbano, la integración tarifaria en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén o la coordinación en los cruces semafóricos.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- cuenta con un trazado de 4,7 kilómetros de longitud y diez paradas distribuidas entre el hospital, zonas industriales y áreas residenciales, y cuenta con cinco unidades móviles.