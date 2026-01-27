Andalucía registró en 2025 "récord histórico" de donantes de órganos y tejidos y 1.113 trasplantes

Archivo - Profesionales del Virgen del Rocío en una operación de trasplante. - HUVR - Archivo

CAZORLA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

Andalucía registró "récord histórico" de donantes de órganos y tejidos, con un total 875, durante el pasado 2025; año en el que realizaron 1.113 trasplantes.

Así lo ha destacado este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en Cazorla (Jaén), donde ha expresado el "orgullo" de poder ofrecer "datos tan importantes" en esta materia que responden "al buen trabajo de los profesionales" y "al compromiso solidario de los andaluces".

"En 2025 se ha logrado ser un año récord, récord histórico de toda la serie histórica, con 875 donantes de órganos y tejidos; 471 de órganos y 404 de tejidos, es la cifra más alta de la serie histórica. Se lidera el número absoluto de donantes de todo el país", ha afirmado.

Además, Sanz ha valorado que "la tasa de donación ya está en el 54,4" y la comunidad andaluza se sitúa "entre las tres más altas y tres puntos por encima de la media nacional".

Ha añadido que, "gracias a la generosidad de las familias y al buen trabajo de los profesionales", los hospitales andaluces "han realizado 1.113 trasplantes de órganos", que supone "la segunda mejor cifra de todos los tiempos".

De ellos, 703 han sido renales y 246, hepáticos, de modo que se "vuelve a ostentar el primer puesto en número de trasplantes hepáticos". A ellos se suman 98 pulmonares; 48 de corazón y 18 de páncreas, según ha detallado Sanz, quien ha resaltado también los 785 trasplantes de córnea realizados durante el año pasado.

Con respecto a los centros en los que se han llevado a cabo, "el Reina Sofía de Córdoba lidera el ranking con 306 trasplantes: 108 de riñón, 98 de pulmón, 66 de hígado, 27 de corazón y siete de páncreas". Le siguen los hospitales Regional de Málaga, con 284 trasplantes, y el Virgen del Rocío de Sevilla, con 267.

El consejero ha apuntado que "otro dato relevante es que más del 57 por ciento de las donaciones de órganos se han producido en asistolia controlada", el mayor porcentaje desde que esta técnica comenzó a implantarse en la comunidad.

"Es un avance importante en relación con la madurez, con la capacidad organizativa y con la excelencia en este caso de nuestros profesionales de nuestros hospitales y, por supuesto, de la solidaridad de la familia", ha dicho no sin reconocer la labor de esos "profesionales altamente cualificados" y a unas familias "que en los momentos más difíciles deciden dar vida".

Y es que, según ha concluido el titular de Sanidad, gracias a ellos, "hoy se recuperan muchas vidas, se salvan muchas vidas" y el objetivo es "seguir con esta importante evolución".