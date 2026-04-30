El Archivo Histórico Provincial de Jaén exhibe uno de los documentos que atestiguan el paso de Cervantes por la capital

Ayala, junto a un escolar, observa el documento firmado por Cervantes. - JUNTA

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Jaén exhibe, dentro las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Libro, uno de los documentos que atestiguan el paso de Miguel de Cervantes por la capital, una escritura notarial firmada en el año 1592,

Es uno de los cuatro documentos que atesora la citada institución del autor de 'El Quijote', que firmaba como Cerbantes, con b, ante el escribano de la ciudad de Jaén, Pedro Núñez de Ayala, desde su cargo como uno de los dos comisarios del Proveedor General de las Galeras de España, según ha informado la Junta.

La tarea que ocupaba a Cervantes consistía en que, en el Obispado de Jaén, así como en otras partes de Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz, se comprara trigo, cebada, habas y garbanzos para que en el Puerto de Santa María, Málaga y Antequera se fabricase bizcocho para la provisión de las galeras.

Las fechas claves de estos documentos que acreditan la presencia de Miguel de Cervantes en la ciudad son el 14 de marzo, el 18 de marzo, el 23 de marzo y el 31 de marzo de 1592. En ellos, delega parte de su comisión a Diego López Delgadillo, Cristóbal Pizarro y Antón Caballero con la indicación expresa de que con aquellos que fuesen rebeldes, rompiesen puertas y candados y recogiesen el trigo y la cebada.

El delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, ha visitado este viernes la muestra acompañando a escolares del colegio Santa María de los Apóstoles durante su participación en una iniciativa del colegio San Vicente de Paúl, por la que el alumnado se convierte en 'guía' de su barrio para otros niños y niñas, recibiéndolos caracterizados de Cervantes.