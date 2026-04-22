El Área Sanitaria Norte de Jaén analiza el abordaje integral de heridas crónicas y su impacto en la calidad de vida

Celebración de la III Jornada de Salud Cuidando Heridas. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén analiza este miércoles en un encuentro la importancia del abordaje integral de las heridas crónicas, tanto para mejorar la calidad de vida de los pacientes como para optimizar la práctica clínica.

Se trata, en concreto, de la III Jornada de Salud Cuidando Heridas, una cita que se celebra en el Hospital Universitario San Agustín, de Linares y en la se reúnen más de 130 profesionales sanitarios, según ha informado el Gobierno andaluz.

Organizada por la Comisión de Heridas, se dirige a profesionales de distintas disciplinas que tienen entre sus competencias el tratamiento de heridas, como enfermería, técnicos auxiliares de cuidados de enfermería (TCAE), medicina, fisioterapia, podología o técnicos sanitarios. Constituye, además, un espacio de encuentro para compartir conocimientos, y avances en el tratamiento y prevención de lesiones complejas.

"Este tipo de jornadas son fundamentales para seguir avanzando en la mejora de los cuidados, ya que permiten actualizar conocimientos y compartir experiencias reales entre profesionales que trabajan en distintos ámbitos asistenciales", ha afirmado la coordinadora de la Comisión de Heridas de la citada área sanitaria, la enfermera de práctica avanzada de heridas Piedad García.

Para conseguirlo, según ha añadido, "se debe trabajar de manera multidisciplinar donde todas las categorías sanitarias se impliquen". Además, ha subrayado que "el objetivo último es siempre el bienestar del paciente, ofreciendo una atención más eficaz, segura y humanizada".

El programa científico se estructura en bloques temáticos que abordan aspectos clave en el manejo de heridas. Entre ellos, figuran ponencias sobre la infección en heridas y el uso adecuado de antimicrobianos, así como el abordaje terapéutico de patologías específicas como la hidroadenitis supurativa.

Igualmente, se va a analizar el papel de la enfermería familiar y comunitaria en la prevención de lesiones relacionadas con la dependencia, poniendo de relieve la importancia de la Atención Primaria en la detección precoz y el seguimiento de estos procesos.

En el ámbito de la innovación, la jornada incluye contenidos sobre terapias avanzadas, como la ozonoterapia, y estrategias para la prevención de lesiones por presión en el entorno hospitalario, uno de los retos más relevantes en la seguridad del paciente.

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

El elemento más destacado del encuentro va a ser la mesa redonda dedicada a la presentación de cinco casos clínicos, seleccionados previamente por el comité científico de la jornada. En este espacio va a permitir compartir experiencias reales, analizar resultados y fomentar el aprendizaje colaborativo entre profesionales.

"La presentación de casos clínicos y proyectos de investigación aporta un gran valor añadido, ya que permite trasladar la evidencia científica a la práctica diaria y mejorar la toma de decisiones en el cuidado de las heridas. También promueve la participación activa de los profesionales del Área Sanitaria Norte de Jaén, reforzando así el compromiso con la generación de conocimiento y la mejora continua de la calidad asistencial", han señalado desde la Comisión de Heridas.