El Área Sanitaria Norte de Jaén desarrolla un programa de apoyo mutuo para personas con trastorno mental grave

Trinidad Rus (c), junto a personas implicadas en el programa. - JUNTA

LINARES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén lleva a cabo el Programa de Apoyo Mutuo en Salud Mental para fomentar el acompañamiento entre iguales y la participación comunitaria de personas con trastorno mental grave.

La directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Trinidad Rus, ha visitado el Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Universitario San Agustín, en Linares, para conocer su desarrollo, según ha informado este martes en una nota la Junta.

Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), profesionales y entidades del movimiento asociativo de salud mental en Andalucía, promueve el acompañamiento entre iguales y la participación comunitaria de personas con trastorno mental grave.

"Este proyecto de Equipos de Apoyo Mutuo se puso en marcha con un doble objetivo: por un lado, promover espacios de participación con usuarios de salud mental, sus familiares y asociaciones vinculadas, y por otro, apoyar a personas diagnosticadas con un trastorno mental grave, en su proceso de recuperación, e integración social", ha explicado Rus.

Las personas usuarias de los servicios de salud mental, diagnosticadas de trastorno mental grave, que en su proceso de recuperación tengan dificultades, especialmente relacionadas con sentimientos de soledad no deseada, aislamiento, desesperanza o sentimientos de auto estigma, son candidatas para beneficiarse de este programa.

Las unidades de gestión clínica de salud mental (Ugcsm) contarán con usuarios expertos por experiencia, formados previamente, para que realicen un acompañamiento de estas personas, de modo que puedan apoyarlas a conseguir una vida con sentido, significado y satisfacción, ayudándolas a recuperar la dignidad, el control sobre su vida y conexión con la comunidad en la que viven.

Los agentes de apoyo mutuo son personas con experiencia propia en problemas de salud mental y procesos de recuperación que, tras recibir formación específica, utilizan esa experiencia para acompañar, orientar y apoyar a otras personas que están atravesando situaciones similares.

Su valor reside en la capacidad de generar esperanza, comprensión y cercanía desde la propia vivencia, favoreciendo la recuperación, la autonomía y la inclusión social de los usuarios.

La experiencia desarrollada en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén ha sido presentada recientemente en el Encuentro ETIC 2026: 'Apoyo mutuo y trabajo en red', organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública en el Hospital de Antequera. En él, la enfermera Rosa María Parejo participó como ponente en una mesa redonda de expertos para compartir los resultados y beneficios del programa.

HABILITACIÓN DE AGENTES

Actualmente, el Sistema Sanitario Público Andaluz cuenta con doce Ugcsm participando en la creación de estos equipos de apoyo mutuo, formados conjuntamente por usuarios expertos por experiencia y profesionales.

Estas unidades son las de los hospitales Torrecárdenas, Virgen de las Nieves, Clínico San Cecilio, Jaén, Regional de Málaga, Virgen de la Victoria, Virgen Macarena y Virgen de Valme y las Áreas de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Norte de Jaén, Osuna y Este de Málaga.

Con la colaboración de la EASP, se han realizado numerosas formaciones en los últimos cuatro años para habilitar a agentes de apoyo mutuo en el acompañamiento individualizado, así como en la dinamización de grupos de apoyo formados por personas diagnosticadas de trastorno mental grave.

También se llevó a cabo un programa de mentoría y acompañamiento a las Ugcsm por parte del grupo motor, en el que participan, además de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, la Federación de Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona, la Federación Salud Mental Andalucía, profesionales de salud mental y la EASP.

El apoyo mutuo constituye actualmente una de las líneas estratégicas prioritarias del Programa de Salud Mental de Andalucía, en una apuesta "por una atención más humana, participativa y centrada en la recuperación de las personas".