El arte urbano en directo protagoniza los fines de semana en el Museo Provincial de Jaén

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha impulsado más de un centenar de actividades enmarcadas en el 'Noviembre Cultural'. En concreto, y durante este mes, el Museo de Jaén acoge la realización de obras en directo de una selección de artistas urbanos de Andalucía, con protagonismo para la obra 'Papajuan' del artista linarense Miguel Ángel Belinchón, 'Belin'.

El delegado de Cultura y Deporte, José Ayala, ha acompañado al artista Daniel Fernández, quien durante el pasado fin de semana ha llevado a cabo la obra 'Moxaico'. Se trata de una pieza enmarcada dentro de un proceso creativo en el que los asistentes pueden observar todas las fases del arte urbano, desde el primer boceto al acabado final, lo que permite dar a conocer esta modalidad artística y acercarlo al público del Museo.

Daniel Fernández es un autodidacta con amplia trayectoria en el mundo del graffiti y el Arte Urbano. En 1995 se lanzó a pintar una pared con spray por primera vez, y ha participado en certámenes, festivales y eventos, tanto como escritor de graffiti, muralista o jurado.

Algunos de los premios obtenidos por el artista han sido el XI Certamen Nacional Fernando Quiñones, el Certamen Internacional Cicbuny Burgos-New York (2011) o dos Premios de Arte Contemporáneo Alnomalia (2017 y 2019), así como reconocimientos entre los mejores murales internacionales por distintas plataformas de prestigio como StreetArtCities o Streetartoftheyear.

En su obra predomina un trabajo de un retrato con carácter de tipo realista, la figuración y la naturaleza, junto a la combinación de tags y tipografías con formas geométricas, influenciado por el diseño gráfico, con aspecto minimalista y elegante.

Ayala ha destacado que el proyecto, 'Arte Urbano Andaluz', impulsado por la consejería de Cultura y Deporte da visibilidad al arte urbano, busca cambiar la forma de ver el arte "lo que antes se consideraba solo arte callejero ahora tiene un lugar legítimo dentro de los museos".

Para Ayala se trata de "una forma de tender puentes entre el arte tradicional y las nuevas tendencias artísticas urbanas, democratizar el acceso al arte y promover el talento local".