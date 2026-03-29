Los autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén realizarán 110 servicios en Semana Santa

Los autobuses del Consorcio Metropolitano de Jaén reforzarán sus servicios en Semana Santa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses vinculados al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén realizarán 30 servicios adicionales en diferentes franjas a las habituales con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026.

Los municipios adheridos a este dispositivo de movilidad ofrecido por parte del Consorcio son Fuensanta de Martos, Martos, Torredonjimeno, Jamilena, La Guardia, Mancha Real y Cárcheles, según ha recordado este domingo la Junta en una nota en la que ha destacado que, de esta forma, se podrán a disposición de los usuarios más de 5.000 plazas en el transporte público para "contribuir a la reducción del uso del vehículo privado".

Así, y con "especial incidencia" a partir del Miércoles Santo y hasta el Domingo de Resurrección, serán 110 los servicios de transporte que se realicen, tanto en los horarios ya establecidos como en franjas diferentes a las habituales, al objeto de "contribuir a la reducción del tráfico rodado, embotellamientos y restricciones con motivo de las estaciones de penitencia de hermandades y cofradías".

Todos estos servicios tienen incluido el uso de la tarjeta del Consorcio como método de pago, "en cualquiera de sus modalidades y sistema de bonificaciones vigente", y permite realizar transbordos con la tarifa reducida habitual tanto en los transportes urbanos de la ciudad de Jaén como en los de Martos. Igualmente, incluyen el uso de la Tarjeta Joven o la Tarjeta de Familia Numerosa.