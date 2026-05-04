Catalina García asiste a la procesión de San Francisco de Paula en Albanchez de Mágina (Jaén)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la procesión en honor de San Francisco de Paula. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido en la tarde de este lunes a la procesión en honor de San Francisco de Paula, patrón del municipio jiennense de Albanchez de Mágina, tradicionalmente venerado como protector de las cosechas.

La de jornada de este lunes ha seguido a la Procesión del Rosario de los Hachones, que se celebró en la jornada del pasado domingo, según ha indicado la Consejería en un comunicado. Los festejos combinan la devoción religiosa con un ambiente popular que reúne a vecinos, emigrantes retornados y visitantes de la comarca de Sierra Mágina.

En el tránsito del cortejo de este lunes, los vecinos han arrojado trigo desde los balcones como ofrenda y rogativa por las cosechas. La programación se completa con otras actividades, que consolidan estas fiestas como una de las tradiciones más arraigadas y representativas del municipio.