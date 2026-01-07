El Centro de Transfusión de Jaén organiza 39 salidas para donar sangre durante este primer mes del año

Varias personas participan en una donación de sangre. - JUNTA

El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realizará durante este primer mes del año 39 salidas para conseguir el abastecimiento de hemoderivados en los centros sanitarios.

Así, en enero, las unidades móviles se desplazarán a localidades como Linares, Lopera, Andújar o Marmolejo y la Academia de la Guardia Civil de Baeza, entre otros destinos.

Para consultar los municipios, lugares y horarios de las colectas, la información está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según ha indicado este miércoles en una nota la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Un departamento desde el que se ha recordado, especialmente en estas fechas en las que hay varios días festivos, la importancia de acudir a donar sangre para salvar vidas. Con ese fin, hay dispuesta una campaña para promover esta acción entre la población con el lema: 'Tú tienes la pieza que falta. Dona sangre. Por ti, por mí, por todos'.

Las donaciones de componentes sanguíneos permiten que los hospitales públicos jiennenses puedan autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica, e incluso se envían concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a otras provincias de nuestra comunidad autónoma cuando es necesario.

El 75 por ciento de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades. Concretamente, un 30 por ciento se utiliza para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20 por ciento al abordaje de anemias y casi otro 20 por ciento a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos.

Más de un diez por ciento se destina a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un ocho por ciento a la atención de accidentes y traumas; un ocho por ciento a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el cuatro por ciento restante, a partos y cesáreas.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento identificativo y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

MISIÓN

El Centro de Transfusión Sanguínea Tejidos y Células de Jaén tiene encomendada la misión de autoabastecer a toda la provincia de los hemoderivados suficientes a través de la donación de sangre y la transfusión y medicina transfusional de los hospitales de su ámbito.

La medicina transfusional contempla la transfusión, el autotransplante de progenitores hematopoyéticos, el empleo de componentes sanguíneos para uso no transfusional y las plasmaféresis terapéuticas, a estas últimas acceden a las instalaciones pacientes provenientes de toda la provincia.

Además, se encarga de garantizar que haya componentes sanguíneos disponibles para todos los pacientes, y así cubrir las necesidades de los enfermos de hematología, de oncología, la creciente actividad quirúrgica y los trasplantes.

Junto a la donación, el centro tiene encomendada la transfusión sanguínea, las aféresis terapéuticas y la elaboración de los componentes sanguíneos para uso no transfusional: colirios de suero autólogo o soluciones de infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas.