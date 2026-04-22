La consejera de Sostenibilidad y Cooperativas Agroalimentarias de Jaén abordan los retos ambientales del sector

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García (3i), en la reunión con responsables de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén. - C.G. - Europa Press

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, se ha reunido este miércoles con el consejo rector de cooperativas Agroalimentarias de Jaén, con el que ha abordado los retos ambientales del sector.

La cita se ha enmarcado en su agenda institucional "de diálogo permanente con el sector agrario y agroalimentario", desde el enfoque de la sostenibilidad, y, en concreto, con los distintos agentes económicos, sociales y empresariales jiennenses, según ha informado el Gobierno andaluz.

En la reunión, han intercambiado impresiones acerca de los principales retos ambientales a los que se enfrentan las cooperativas jiennenses en el contexto actual, como los derivados del uso del agua, la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad de las explotaciones o la incorporación progresiva de criterios ambientales en los procesos productivos.

Se ha hablado también de la producción de aceite en esta campaña, actividad de la mayoría de las cooperativas federadas. El aforo estimaba la campaña en la provincia de Jaén en 475.000 toneladas, pero finalmente la producción, según datos de marzo, ha alcanzado las 385.000 toneladas. Supone un 19 por ciento menos del aforo previsto, debido, en gran medida, a los efectos del tren de borrascas y las intensas lluvias que se han producido incluso en los meses anteriores.

"Estamos hablando, además, de que, a nivel nacional, el aforo fijaba la producción en 1,37 millones de toneladas y la cifra final ha sido 1,29 millones, un seis por ciento menos, lo que representa un diez por ciento menos que la campaña pasada", ha explicado García.

En este sentido, ha advertido de que "a 31 de marzo, las existencias de aceite apenas superan en la provincia las 940.300 toneladas, 34.000 menos que hace un mes". Al respecto, ha apuntado que, "si se mantienen las salidas al mercado de los productores tan altas como hasta ahora, en torno a las 140.000 toneladas, las bodegas llegarán al mes de octubre vacías".

"De hecho, el 60 por ciento de todo lo que se ha producido durante esta última campaña ya se ha vendido, un total de 746.000 toneladas", ha apostillado la consejera.

Ante estas cifras, "que implican un importante reto para el sector", ha valorado la evolución del cooperativismo jiennense en las últimas décadas, incidiendo en los procesos de fusión realizados por las cooperativas. En los últimos 15 años, según ha precisado, ha habido "hasta 20 procesos de fusión". En la actualidad, la provincia cuenta con 156 cooperativas agroalimentarias, de las que más del 95 por ciento están federadas".

PAPEL ESTRATÉGICO

En la reunión, además, se ha destacado el papel estratégico del cooperativismo agroalimentario en el medio rural de Jaén, tanto por su implantación territorial como por su contribución a la actividad económica y a la fijación de la población en los municipios.

En este sentido, la consejera ha señalado que la federación "la conforman 70.000 familias agricultoras, con una actividad que factura 1.000 millones de euros al año y que, por ejemplo, acapara el 24,4 por ciento de la totalidad de expedientes de ayudas de la PAC de la provincia, con un total de 19.700".

Junto a ello, se han analizado cuestiones relacionadas la normativa vigente y la adaptación de las cooperativas a la misma, así como a los requerimientos ambientales europeos, especialmente en materia de sostenibilidad, economía circular y protección del entorno natural.

IMPLICACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD

García ha agradecido la implicación del sector cooperativo con la sostenibilidad ambiental, a través de prácticas como la producción integrada, la economía circular, la generación de subproductos y el impulso a la producción ecológica.

También ha resaltado el fomento de técnicas innovadoras como las cubiertas vegetales, alineadas con el marco metodológico europeo, que permiten mejorar la eficiencia y la protección del suelo.

Por parte de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén, se han trasladado las principales inquietudes del sector, además de propuestas que buscan favorecer la viabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la compatibilidad entre actividad agraria y preservación ambiental.