Fomento licitará "en el primer trimestre" de 2026 las obras de la vía que unirá los polígonos de Alcalá la Real (Jaén)

La consejera de Fomento, Rocío Díaz (c), en la visita al Ayuntamiento de Alcalá la Real. - JUNTA

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía licitará "en el primer trimestre" de 2026 las obras de la carretera que conectará los principales polígonos industriales de Alcalá la Real (Jaén), una vez que ya están los pliegos redactados.

De este modo, se prevé que la actuación, con una inversión de 7,1 millones de euros, comience el próximo año, según ha anunciado este viernes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante una visita al Ayuntamiento de la localidad.

Acompañada por el alcalde, Marino Aguilera, ha destacado que se trata de "una obra que los alcalaínos llevaban 15 años esperando". "La nueva carretera "es un proyecto estratégico para Alcalá la Real, ya que supondrá un revulsivo económico para los polígonos de El Chaparral y Llano Mazuelos y sus planes de expansión, pero también para sus empresas y sus trabajadores", ha afirmado.

Igualmente, la titular de Fomento ha resaltado que esta intervención supondrá "un alivio para los vecinos de Santa Ana y Frailes, que ya no tendrán que sufrir el intenso tráfico pesado por la cercanía de los polígonos".

"Este proyecto reúne todos los requisitos que prioriza el Gobierno andaluz para intervenir en sus carreteras: más seguridad y mejoras que redundan en la economía y el empleo de los municipios", ha manifestado.

La consejera también ha aludido al "complejo proceso" para llegar a la próxima licitación. "En 2018 vendieron a los vecinos de Alcalá la Real un proyecto de carretera hecho y maduro a bombo y platillo, cuando la realidad que nos encontramos era que no estaba en el plan de infraestructuras ni había el proyecto ni el dinero prometido", ha dicho. De ahí que haya contrapuesto "los anuncios del pasado" con "los hechos" actuales, "con proyecto y obra".

En este punto, ha precisado que no fue hasta la pasada legislatura cuando se incluyó esta obra en el plan de infraestructuras (Pitma) y, a partir de ahí, "se trabajó de cero": se redactó el anteproyecto, se superó la tramitación ambiental y, por último, en la presente legislatura, se redactó el proyecto de mejora de los accesos y se buscó la financiación.

El próximo paso será la licitación de la obra, que se efectuará en el primer trimestre del año 2026 con una inversión prevista de 7.134.725 euros y un plazo de ejecución previsto de 15 meses. Forma parte del programa extraordinario de actuaciones de seguridad vial que se ha incluido en los presupuestos, con una partida inicial de 15 millones de euros el próximo año que tendrá continuidad en 2027.

Estas obras vienen como respuesta al importante desarrollo que han experimentado en los últimos años los dos polígonos industriales de Alcalá la Real. La Consejería de Fomento detectó que la red de carreteras no estaba dimensionada a las necesidades de la vía y estaba suponiendo un problema para las poblaciones próximas por el incremento de tráfico pesado.

ACTUACIONES

La solución adoptada será la construcción de una carretera de 1,6 kilómetros de nuevo trazado que mejorará los accesos a Santa Ana desde la A-403, así como la conexión con los polígonos El Chaparral y Llano Mazuelos.

Además de la nueva carretera, se ejecutarán dos glorietas: una que conectará el nuevo tramo y la carretera Alcalá La Real-Dehesas Viejas (A-403) y que también dará acceso a Llanos Mazuelo, y una segunda que enlazará con la vía provincial que une Alcalá la Real y Frailes (JA-4302).

Junto a ello, se contemplan obras de drenaje transversal y longitudinal y la ampliación de la obra de drenaje existente, tanto en la A-403 como en el acceso a Llanos Mazuelo. Asimismo, se incluyen actuaciones complementarias como la construcción de un carril bici paralelo a la nueva calzada, con una anchura total de 2,50 metros.

Además, se dejará una franja de 1,00 metros entre el arcén del nuevo tronco y el carril bici. Como elemento de protección, se instalará una barrera de seguridad mixta metálica-madera.