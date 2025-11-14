La gala de los I Premios Jaén Paraíso Gastronómico se celebrará el 1 de diciembre

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Jaén (Hosturjaén) organiza los I Premios Jaén Paraíso Gastronómico, cuya gala está prevista el 1 de diciembre, para convertir reconocer a entidades y profesionales que contribuyen a situar a Jaén como "epicentro de la mejor restauración y la gastronomía de primer nivel".

El presidente de la entidad, Francisco Navarro, ha presentado este viernes esta primera edición, en un acto que también ha contado con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda.

Esta última ha destacado que este evento "posicionará a la provincia como lugar de referencia para disfrutar de una gastronomía y un servicio de excelencia", y será "la fiesta del sabor, la salud y la sostenibilidad".

Aranda ha señalado "la apuesta clara y clave" de esta organización empresarial "por visibilizar el gran trabajo que están realizando todos sus socios en favor de Jaén, en los ámbitos de la hostelería y el turismo en general y, en concreto, en todo lo que tiene que ver con el mundo gastronómico".

Al hilo, se ha congratulado de que en solo unos meses se haya hecho realidad "una gran idea, con la suma de fuerzas, de instituciones y entidades privadas". "Una prueba más de que, cuando trabajamos las administraciones juntas y de manera coordinada, los resultados llegan de una forma efetiva a la sociedad", ha afirmado.

Por ello, ha felicitado al equipo de Hosturjaén por esta iniciativa, sobre la que ha augurado que tendrá muchas futuras ediciones y que, al igual que esta primera, seguirán contando con la colaboración de la Junta a través de las consejerías de Agricultura y de Turismo.

Además, ha aludido al trabajo que viene realizando el Gobierno andaluz para impulsar el sector gastronómico, y contando con sus profesionales. "Está poniendo un énfasis especial en este ámbito ya que se ha convertido en un atrayente natural de nuestra tierra para viajeros y turistas que buscan el trato profesional y la cocina más cuidada", ha apostillado.

De ahí que haya considerado "más que justo celebrar estos premios, para reconocer a entidades y profesionales de la gastronomía y el turismo de la provincia, que son los responsables de que cada día se hable más y mejor de Jaén y de sus recursos gastroturísticos". A su vez, sumarán en seguir dando a conocer la provincia "más bonita y desconocida de Andalucía, y sus productos agroalimentarios de la mayor calidad".

La delegada ha indicado, igualmente, que la Consejería de Agricultura tiene como objetivo "seguir inviertiendo en la promoción y difusión del sector agroalimentario andaluz, siempre de la mano del propio sector". Como ejemplo, ha aludido a la creación y acreditación europea de la marca de calidad Gusto del Sur, que ha ensalzado, "no solo como una marca promocional, como tantas otras del mercado, sino que nos identifica como territorio".

"Conecta la excelencia de nuestros productos agroalimentarios a nuestra tierra, al buen hacer de nuestros productores", ha subrayado, no sin agregar que, desde 2023, este distintivo no ha parado de crecer.

Actualmente, cuenta con 214 empresas andaluzas inscritas y más de 550 productos certificados. De esas 214 empresas, el 60 por ciento son del sector del aceite de oliva y una de cada cuatro son de la provincia de Jaén.

"Gracias al plan de difusión de esta marca Gusto del Sur podemos tener una herramienta para estar como patrocinadores en estos premios, que serán un éxito", ha dicho. También ha detallado que la Consejería de Turismo los respalda a través de Turismo Andaluz, apostando por iniciativas de sostenibilidad y acciones de gastroturismo.