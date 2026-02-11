Inaugurada en Cástulo la exposición 'Arquitecturas eternas', un diálogo entre monumentos funerarios íberos y romanos

Inauguración de la muestra 'Arquitecturas eternas'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁSTULO (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

La directora general de Museos y Conjuntos, Aurora Villalobos, ha inaugurado este miércoles por la tarde en el Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico de Cástulo la exposición temporal 'Arquitecturas eternas' (Monumenta Sepulchralia). La muestra reúne cinco monumentos funerarios íberos que dialogan con otros seis romanos, expuestos en la galería meridional del patio del museo, lo que permite al visitante establecer una visión comparada de ambas tradiciones arquitectónicas y rituales.

Según ha destacado la Junta en un comunicado, la exposición se completa con los ajuares recuperados en dos tumbas coetáneas a estos monumentos, una íbera y otra romana. El acto de presentación ha contado con la presencia del delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala; el director del museo, Marcelo Castro; y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Susana Ferrer.

En una primera vitrina se exhiben los materiales procedentes de una tumba íbera del siglo IV a. C., hallada en la necrópolis de Puerta Argentaria, en la entrada de Cástulo. En la segunda, los visitantes pueden contemplar los objetos recuperados de una tumba romana del siglo II d. C., procedente de la necrópolis de Casablanca, en la Zona Arqueológica de Cástulo.

La muestra 'Arquitecturas eternas', que podrá visitarse hasta el próximo 30 de diciembre de 2026, se enmarca en la programación cultural impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte para la provincia de Jaén, con la que se pretende acercar a los ciudadanos a los espacios museísticos para que éstos conozcan las singularidades de las colecciones, al tiempo que participan en las actividades adaptadas a los distintos públicos.