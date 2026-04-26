Sin incidencias de relevancia en la jornada más concurrida del Plan del Cerro en Jaén

Panorámica del Cerro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan del Cerro concluye sin incidencias de gravedad la jornada de mayor afluencia de público por la salida procesional de la Virgen, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

No obstante, la dirección del dispositivo de emergencia ha pedido a los peregrinos tener paciencia para afrontar el camino de vuelta y no bajar la guardia, así como mantener una actitud responsable; desde el plan se apela también a la responsabilidad individual de cada peregrino para evitar situaciones de emergencia asociadas a grandes concentraciones como la que supone esta celebración centenaria, tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota.

Desde la activación del dispositivo el pasado viernes, el teléfono de emergencias ha gestionado 552 comunicaciones, principalmente avisos relativos a servicios sociales --acompañamiento a personas con movilidad reducida y similares-- con un total de 146 casos; le siguen las incidencias de tipo sanitario (142), las consultas informativas (58) y las incidencias de tráfico (47).

Asimismo, el grupo sanitario ha realizado desde la activación del Plan del Cerro un total de 324 asistencias y doce traslados, de los que ocho han sido en helicóptero --siete de ellos al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y otro al Médico Quirúrgico de la capital--.

Por su parte, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad ha llevado a cabo 23 servicios de seguridad y protección, así como 77 patrullas de vigilancia y control en distintos puntos del operativo; en materia preventiva, los agentes han realizado la identificación de trece personas y el control de 24 vehículos, también se han atendieron 301 requerimientos, relacionados principalmente con controles de acceso y otras actuaciones de apoyo; además de nueve auxilios humanitarios y la tramitación de siete actas de constatación de protección medioambiental.

Los avisos relacionados con la romería de la Virgen de la Cabeza se reciben en el Centro de Transmisiones (Cetra), uno de los puntos neurálgicos de todo el dispositivo de seguridad, gestionado por personal de la Agencia de Emergencias de Andalucía --profesionales del 112 de la provincia de Jaén y del Grupo de Emergencias de Andalucía--.

En el Cetra se coordina y gestiona toda la información y las comunicaciones del dispositivo en tiempo real, se centralizan las incidencias que llegan desde el 112, a través de los cuerpos de seguridad, sanitarios, bomberos o de cualquier otro operativo desplegado sobre el terreno.

Por otro lado, se mantiene una comunicación permanente con los distintos grupos que conforman el plan --sanitarios, seguridad y logística, entre otros-- y se hace un seguimiento de cada incidencia gestionada.

En suma, un total de 20 carreteras de Andújar y cuatro de Marmolejo han comenzado esta misma tarde su camino de vuelta y se prevé que el lunes, sobre las 10,00 horas partan 34 carretas de Marmolejo, alrededor de las 10,30 horas lo hagan 20 carruajes de Andújar y a las 11,00 horas saldrá el grueso de la comitiva de Andújar, compuesto por un total de 159 carretas.

Igual que en años anteriores, la última en dejar atrás el Cerro del Cabezo será la Cofradía Matriz, que comenzará su camino de vuelta a las 12,00 horas y parará en Lugar Nuevo a la hora del almuerzo, desde donde partirá alrededor de las 15,30 horas camino de Andújar. Como cada año, el Plan del Cerro se desactivará cuando la última carreta haga su entrada en el casco urbano de la localidad.

Además, el tráfico en la A-6177 se restablecerá en ambos sentidos a última hora de este domingo, siempre que las condiciones lo permitan, junto al resto de dispositivos de circulación habilitados por la romería.