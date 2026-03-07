La Junta de Andalucía apela en Jaén al compromiso colectivo para lograr el objetivo de la igualdad real

Puesta en marcha de la campaña 'Las mujeres que llevas dentro' en Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía apela al compromiso colectivo para lograr el "objetivo irrenunciable" de la igualdad real. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad celebra el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, con la puesta en marcha de la campaña 'Las mujeres que llevas dentro', que ha servido como base para la conmemoración del 8M en Jaén con un encuentro intergeneracional.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, la delegada territorial de la Consejería, Ángela Hidalgo, ha presidido esta jornada en la que quince jóvenes estudiantes del Ciclo Formativo de Integración Social del IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén y quince usuarios del Centro de Participación Activa Catedral de la capital.

Un encuentro que, como ha explicado, "lleva esta campaña como base para iniciar un diálogo entre generaciones muy diferentes que analizan que las mujeres, hoy en día, somos lo que somos gracias a las mujeres de antaño".

Hidalgo ha precisado que ellas "son nuestro referente, nuestro punto de apoyo cuando las cosas van mal y de ellas hemos aprendido todo lo que somos; además, a través de este diálogo vamos a poder ser más conscientes de cuánto hemos avanzado en el camino hacia la igualdad plena, pero también el camino que nos queda por recorrer para continuar reivindicando los derechos de la mujer".

En este sentido, la delegada territorial ha concretado que "el Gobierno andaluz continúa trabajando para que la igualdad plena no sea una utopía, porque cuando avanza una mujer, avanza Andalucía". "El feminismo es una bandera de todos, una cuestión de unidad", ha subrayado para añadir que la Consejería continúa sumando esfuerzos con políticas públicas específicas para mujeres y recursos especializados, como los dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género.

MANIFIESTO

La Administración regional, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, reivindica "una vez más y con mayor determinación que nunca", la igualdad como derecho humano fundamental y reconoce el papel imprescindible desempeñado por las mujeres en el progreso, la vertebración y la cohesión social de Andalucía, desde sus pueblos hasta las ciudades.

Según la Junta, el talento, la fuerza y el tesón de todos, hombres y mujeres por igual, es lo que ha hecho posible el avance y la modernización de nuestra tierra, el espíritu de concordia que nos guía y los logros que actualmente hacen de Andalucía "un ejemplo en España y en el mundo". Nada de ello sería posible, ni tendría solidez ni futuro, "sin la implicación y el protagonismo indiscutible de las mujeres a todos los niveles".

En el sector de la industria andaluza, el número de mujeres ocupadas desde 2018 ha crecido casi un 45 por ciento, el doble que a nivel nacional. Por su parte, el incremento del número de mujeres dedicadas a la I+D ascendió a un 30,8 por ciento entre 2019 y 2024.

En Andalucía, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza la cifra más baja de toda la serie histórica y se sitúa en 4.370 euros. Según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la desigualdad salarial ha descendido más de ocho puntos porcentuales entre 2018 y 2023, pasando del 24,4 por ciento al 16,1 por ciento.

En la educación superior, entre 2018 y 2025, la presencia de las mujeres en las universidades públicas andaluzas aumentó un 5,12 por ciento y las matriculaciones femeninas en másteres un 16,5 por ciento.

Por esperanzadoras que sean las cifras, la realidad que nos muestran aún está lejos de una igualdad real y efectiva. Los avances son innegables, y el proceso es irreversible, y constatar que esto es así "nos ilusiona, nos estimula y nos invita a pensar que el objetivo está cada día más próximo; pero, para ello, la implicación de todos también ha de ser creciente".

Al hilo, el Gobierno andaluz ha precisado que cada día, las mujeres conviven con el reto de armonizar el difícil equilibrio entre la carrera profesional, el desarrollo de una vida plena y el soporte del andamiaje invisible del hogar. Las mujeres consiguen llegar a espacios que históricamente les fueron negados "sumando renuncias y multiplicando esfuerzos". Y ser conscientes de ello y trabajar por eliminar todos los obstáculos "es una exigencia esencial para una sociedad justa y feliz".

La conciliación y la corresponsabilidad deben ser una prioridad colectiva para alcanzar el "objetivo irrenunciable de la igualdad real". Por ello, el Gobierno andaluz ha sumado a su agenda política en defensa de la igualdad el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad "que persigue un cambio cultural y un modelo de roles compartidos en el hogar".

La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad reconoce ya a las primeras 45 empresas que promueven la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito económico, empresarial y laboral y que desarrollan medidas que fomentan la conciliación.

El grado de igualdad de una sociedad es un instrumento de medición de la calidad de su democracia e incluso del grado de civilización. En las sociedades democráticas actuales "resulta imprescindible la representación de mujeres y hombres en los centros de decisiones y de poder, tanto públicos como privados". Los liderazgos igualitarios ayudan a las organizaciones a enfrentar con mayor solvencia los desafíos actuales.

En este sentido, la Administración autonómica ha afirmado que la situación de las mujeres y niñas nada tiene que ver actualmente con los tiempos de sus predecesoras, "miembros silenciados de una sociedad que las marginaba". Las leyes y los derechos han consagrado la igualdad entre el hombre y la mujer, sin embargo, las desigualdades persisten porque no siempre son visibles. Por ello, hacer que se vean y evitar que existan son las dos grandes tareas pendientes.

Ante un nuevo Día Internacional de la Mujer, el Gobierno andaluz "proclama su incansable determinación de continuar desplegando todos los esfuerzos al alcance para remover los obstáculos que imposibilitan la igualdad y para hacer posible, al fin, una tierra de mujeres y hombres libres e iguales".