La Junta de Andalucía obsequia a las madres de los nacidos en el Día de Andalucía en hospitales de Jaén

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las madres de los nueve bebés nacidos durante el día 28 de febrero en los hospitales públicos jiennenses, han recibido un obsequio del Gobierno andaluz, consistente en un babero para favorecer la confortabilidad de estos bebés, y como recuerdo de la celebración de la festividad del Día de Andalucía.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, equipos directivos y profesionales sanitarios y de cada centro ha hecho entrega de estos obsequios a los menores que nacieron en esta fecha. Con este regalo simbólico a las mujeres que dieron a luz el día 28 de febrero en los centros hospitalarios públicos jiennenses, la consejería de Sanidad "quiere ofrecer un detalle tanto con ellas como con sus pequeños y familia, para que siempre recuerden con especial cariño una fecha tan importante para los andaluces como el día de nuestra comunidad".

Así, los bebés nacidos el día 28 de febrero han sido nueve, cuatro en el Hospital Materno-Infantil de Jaén, tres en el centro 'San Agustín', de Linares, dos en el 'San Juan de la Cruz', de Úbeda.

Las mujeres que dan a luz en estos centros son atendidas según los criterios del Plan de Parto y Nacimiento de la Junta de Andalucía, que incluye que en todas las maternidades de los centros sanitarios públicos se ofrezca la opción de dar a luz en posición vertical cuando así lo deseen y lo expresen por escrito.

Esta iniciativa, enmarcada en el Programa de Humanización de la Atención Perinatal, pretende informar, facilitar, proponer y respetar la experiencia natural del parto. Las madres tienen la capacidad de decidir con antelación la posición que quieren adoptar para dar a luz, entre acostada, de pie o en cuclillas. Además, pueden dejar constancia de sus preferencias en cuanto a la participación de su pareja, el tratamiento y el manejo del dolor y, una vez que se haya producido el nacimiento, la higiene del bebé y la alimentación.

El Plan de Parto y Nacimiento ha sido consensuado con las sociedades científicas, en concreto con la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) y con la Asociación Andaluza de Matronas. Tanto la Asociación Española de Pediatría (AEP) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) insisten en la importancia de la lactancia materna exclusiva de los bebés, al menos, hasta los seis meses.

AL hilo, la Administración regional ha precisado que los beneficios de amamantar a los recién nacidos "son innumerables por las propiedades inmunológicas de la leche y su eficacia preventiva en el desarrollo de alergias, así como en el fomento del apego y unión madre e hijo".

Por otra parte, los centros hospitalarios jiennenses promueven la lactancia materna entre las madres. Las evidencias científicas disponibles constatan que este tipo de alimentación "debe mantenerse de forma exclusiva hasta que los bebés cumplan seis meses y hasta los dos años junto a otros tipos de nutrientes".

Estos estudios indican también que la madre es capaz de producir la leche que su hijo necesita en cada momento, de modo que sus características y cantidad varían durante su crecimiento, "además que aporta anticuerpos y sustancias biológicas activas que son capaces de disminuir el riesgo del niño de padecer infecciones y enfermedades cuando sea adulto".

Otra de sus ventajas es el estrecho vínculo que se crea entre la progenitora y el recién nacido, lo que incluso permanece después, "junto a la mejora de la capacidad de visión o el desarrollo intelectual, así como la disminución de la obesidad infantil".

Según el Gobierno andaluz, este hábito favorece también la contracción del útero, disminuye el sangrado tras el parto, ayuda a que se consuman las reservas de grasa acumuladas durante el embarazo y reduce el riesgo de desarrollar determinados tipos de cánceres.