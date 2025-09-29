La Junta colabora en la nueva edición de la Recreación Histórica de la Batalla de Baylén

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, durante la presentación de la nueva edición de la Recreación Histórica de la Batalla de Baylén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAILÉN (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía colabora en la Recreación Histórica de la Batalla de Baylén, que se celebrará desde el próximo viernes, 3 de octubre, y hasta el domingo 5 para rememorar el hecho acontecido un 19 de julio de 1808, que supuso la primera derrota de las tropas napoleónicas en campo abierto.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, quien ha participado en el acto de presentación de esta cita junto al alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha resaltado "el gran patrimonio turístico, cultural e histórico que atesora la provincia de Jaén, con la ciudad bailenense como ejemplo de uno de los eventos turísticos y culturales más emblemáticos de toda Andalucía y, sin duda, una cita imprescindible para los amantes de la historia y de la emoción".

Igualmente, Ayala ha subrayado que se trata de un evento "consolidado como una auténtica experiencia turística donde la historia marida con la gastronomía, la música, el arte y la vida de un pueblo que abre sus puertas de par en par". "En Bailén el viajero no es espectador, es parte de la historia", ha indicado.

El programa de actividades incluye exposiciones, conferencias y visitas guiadas, además de los dos actos centrales: la escaramuza por las calles de Bailén, la tarde noche del sábado 4 de octubre, y la propia Recreación Histórica de la batalla, que tendrá lugar el domingo día 5 en un espacio habilitado entre la confluencia de las calles Diego Cabrera e Isabel II.

Más de 450 recreadores procedentes de 38 asociaciones nacionales e internacionales, tres cañones, 14 caballos y alrededor de 140 kilos de pólvora componen el fuerte de esta acción turística, cultural e histórica en un Bailén que retrocede a 1.808 y que incluye un mercado de época y una cantina, además de sumar la participación de diferentes establecimientos que acomodan su oferta a la gastronomía del siglo XIX.