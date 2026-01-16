La Junta concierta 324 nuevas plazas en residencias para mayores en la provincia de Jaén

Visita a la residencia El Valle Sénior. - JUNTA

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha reiterado el compromiso con las políticas sociales, materializado en la nueva ampliación de la oferta de plazas concertadas en residencias de personas mayores de la provincia, que asciende a 324 para este año.

Así lo ha trasladado este viernes en la visita que ha realizado a la residencia de personas mayores 'El Valle Senior', en Jaén, donde ha detallado que estas 324 nuevas plazas concertadas se suman a las 217 ya creadas desde el año 2019.

En este periodo, según ha añadido, la Junta de Andalucía ha propiciado que la provincia de Jaén pase de 1.592 plazas concertadas a 2.129, con un incremento cercano al 34 por ciento. "Ampliamos la cobertura social para que nuestros mayores estén lo mejor atendidos posible", ha dicho.

Acompañado por la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y la directora de la residencia El Valle Senior, Rafaela García, Estrella ha señalado que el compromiso con las personas mayores se materializa también en otras medidas.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el incremento del precio de la plaza concertada, un 26 por ciento en los últimos seis años, o "la mayor cobertura en el número de beneficiarios de dependencia, llegando a casi 34.000 en la provincia jiennense, un 40 por ciento más".

Además, la Junta ha ampliado el número de prestaciones y ya supera las 50.000, lo que representa un incremento del 44 por ciento respecto a 2018, así como el precio/hora de la ayuda a domicilio: "Hemos ayudado de forma directa a las más de 4.600 mujeres que atienden a nuestros mayores en sus domicilios, incrementando el precio por hora un 28 por ciento en los últimos años", ha explicado.

También se ha referido a los más de 17 millones de euros con cargo a fondos europeos que se van a destinar en la provincia de Jaén para la construcción de doce nuevas residencias y centros de día con el objetivo "de que todas aquellas personas mayores puedan continuar con su vida en el municipio donde han vivido hasta su etapa más adulta".

Por otra parte, el delegado se ha detenido en la financiación en materia de Dependencia y ha precisado que "asciende a 2.331 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía, el doble de lo aportado por el Gobierno de España".

En este punto, ha afeado "la infrafinanciación que Andalucía recibe, con apenas un 30 por ciento de aportación del Estado, cuando debería ser del 50". En todo caso, ha subrayado el compromiso de la Junta por fortalecer el sistema de la Dependencia en la comunidad, con la ampliación de plazas concertadas como ejemplo.