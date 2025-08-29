La Junta inicia la reparación del firme de la A-316 a su paso por el término municipal de Baeza (Jaén)

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda actuará, desde el próximo lunes, 1 de septiembre, en la reparación del deslizamiento de la calzada en el punto kilométrico 11 de la Autovía del Olivar (A-316), en el término municipal de Baeza, sentido Úbeda-Jaén.

Para esta actuación, enmarcada en las obras que se ejecutan desde el pasado junio en esta vía, será necesario el corte de tráfico en el tramo afectado. Por ello, se habilitará un desvío de tráfico mediante tránsfer con pasos de mediana entre los kilómetros 11 y 15, según ha informaod este viernes el Gobierno andaluz.

De este modo, la circulación quedará habilitada por la calzada derecha en doble sentido de circulación, debidamente señalizada, durante el tiempo que duren las actuaciones de reparación y reposición completa de firme, que se prevé que puedan prolongarse en torno a un mes desde el 1 de septiembre. Una vez finalizada, se ejecutará la misma actuación en la calzada contraria.

La Consejería de Fomento actúa en este tramo tras los informes técnicos que constatan el agravamiento de los deslizamientos tras los fenómenos tormentosos y climatológicos de los meses del último invierno.

Estas incidencias produjeron la rotura y hundimiento de la calada izquierda de la A-316 entre los puntos kilométricos 10+940 y 11+370, lo que ha generado un escalón de más de diez centímetros en el carril izquierdo.

Ello repercutía en la seguridad vial de los conductores de esta zona, lo que obligó a su cierre y a la restricción del paso de vehículos por un único carril, según ha explicado la Junta.