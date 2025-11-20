La Junta licita por 40,8 millones de euros las obras de la Autovía del Olivar entre Martos y arroyo Salado (Jaén)

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado este jueves por 40,8 millones de euros las obras de la autovía del Olivar entre Martos y arroyo Salado, en la provincia de Jaén.

Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante la comisión en el Parlamento andaluz y en respuesta a la pregunta formulada por el diputado del PP Manuel Bonilla, quien ha valorado esta "buena noticia" para la provincia.

Díaz ha señalado el esfuerzo realizado para sacar adelante un proyecto "obsoleto y abandonado durante una década por la irresponsabilidad de los anteriores gobiernos de la Junta". En este punto, ha añadido que en 2019 se encontraron "todos y cada uno de los contratos caducados".

Según ha explicado, con esta licitación se retoman las obras de desdoble de la A-316, "una carretera de vital importancia" para la comunidad" que "está llamada a jugar un papel trascendental en el desarrollo de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla".

Esta actuación abarca un nuevo tramo de más de cinco kilómetros y supone la prolongación hacia el oeste del tramo de autovía existente entre Jaén y Martos, continuando así la conversión en autovía de la A-316 hasta arroyo salado. La sección tipo consta de dos calzadas de dos carriles por sentido de circulación, de siete metros de ancho cada una. Ambas calzadas se encuentran separadas por una mediana de seis metros de anchura.

La primera parte del trazado discurrirá próxima a la actual carretera A-316 por su margen izquierdo, con un perfil claramente descendente, dando lugar a desmontes y terraplenes de altura inferior a ocho metros. En su parte final se alcanza el amplio valle del Arroyo Salado.

La obra comprende la implantación de cinco estructuras, un paso inferior de carretera, tres pasos inferiores de camino y un paso superior de vía verde. Igualmente, contempla las restituciones de caminos y otros viales necesarios para garantizar las condiciones de accesibilidad existentes en la actualidad, destacando entre ellos la Vía Verde del Aceite.

También se prevén medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental como el diseño de balsas de recogidas de vertidos junto al arroyo Salado. Para mantener la continuidad de la carretera A-316 será necesaria la ejecución de desvíos provisionales.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 36 meses una vez que adjudiquen los trabajos. En los presupuestos para 2026, se recoge una partida de 3,8 millones como cantidad estimada que se podría certificar el año que viene.

La consejera ha afirmado que, en paralelo, la Junta buscará soluciones tanto al acceso al futuro polígono Olivarero como las soluciones de acceso a la ampliación del polígono Cañada de la Fuente. "Queremos dar respuesta a dos problemas históricos que los proyectos de los anteriores gobiernos socialistas no contemplaban y no fueron capaces de solucionar", ha apostillado.

Por último, Díaz ha expresado el "compromiso con las carreteras andaluzas y con la provincia de Jaén". Al hilo, ha destacado otra actuación iniciada recientemente para la ampliación y mejora de la seguridad vial en la carretera A-315.

Se trata de una de las principales vías de comunicación de la Sierra de Cazorla y el acceso al parque natural, para la que la Junta ha destinado una inversión de 8,4 millones de euros, cofinanciada con fondos Feder.