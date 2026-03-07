La Junta valora la contribución al sistema sanitario de la Enfermería en la celebración de San Juan de Dios en Jaén

La delegada territorial de Sanidad en Jaén, Elena González, en el acto institucional organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada territorial de Sanidad en Jaén, Elena González, ha participado en el acto institucional organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón de la profesión enfermera, donde ha valorado la contribución de estos profesionales al sistema sanitario y al cuidado de la ciudadanía.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, durante su intervención, González ha agradecido al Colegio Oficial de Enfermería la invitación a participar en una jornada que, según ha señalado, "permite reconocer públicamente el compromiso, la vocación de servicio y la dedicación de las enfermeras y enfermeros, una profesión fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario".

En este sentido, la delegada ha destacado que la Enfermería desempeña un "papel esencial" en todos los niveles asistenciales, desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad hasta la atención hospitalaria, la atención primaria o los cuidados a pacientes crónicos. "Las enfermeras y enfermeros sois una pieza clave para garantizar una atención sanitaria integral, cercana y de calidad", ha señalado.

Asimismo, González ha subrayado el creciente protagonismo de la profesión enfermera en ámbitos como la investigación, la innovación sanitaria, la gestión y la formación de nuevas generaciones de profesionales, "contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario".

En contexto, el acto ha servido también para reconocer el trabajo y la trayectoria de distintos profesionales de la Enfermería de la provincia. Durante la jornada se han entregado los premios del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén al mejor Trabajo Fin de Máster, al mejor EIR y a la mejor tesis doctoral, además de celebrarse el 25 aniversario de la 21ª Promoción de Enfermería de Jaén. Asimismo, se ha rendido homenaje a los colegiados jubilados en 2025 y 2026, en reconocimiento a toda una vida dedicada al cuidado de los pacientes y al desarrollo de la profesión.

En suma, la delegada territorial ha felicitado a todos los profesionales de Enfermería en una jornada que, según ha indicado, "sirve para reforzar el orgullo de pertenecer a una profesión imprescindible para la salud y el bienestar de nuestra sociedad".