El Plan del Cerro afronta las últimas horas de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, sin incidencias graves

El Cerro del Cabezo, con el Santuario de la Virgen de la Cabeza al fondo. - Rocío Ruz - Europa Press

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan del Cerro, establecido con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), afronta este lunes sus últimas horas "sin incidencias de gravedad".

Se mantiene así la tónica desde su activación el pasado viernes, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Desde la puesta en marcha del plan, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), gestionado por el personal de EMA --112 de Jaén y Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA)-- ha coordinado 611 comunicaciones.

El motivo más habitual de llamadas al teléfono de emergencias han sido las atenciones sanitarias (170), mientras que 157 se han referido a servicios a la comunidad (llamadas de carácter social, como acompañamiento a las personas con movilidad reducida), 60 para solicitar datos del seguimiento de las comitivas, 58 por incidencias de circulación y 30 relacionadas con la organización del despliegue.

Por su parte, el grupo sanitario ha atendido hasta el momento a 362 pacientes, entre el centro de atención principal, las unidades periféricas asistenciales y los especialistas que se han desplazado en todoterreno a los lugares de más complicado acceso. En lo que va de celebración, se han realizado 13 traslados a hospital, ocho aéreos y cinco terrestres.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha realizado 89 servicios de patrullas de vigilancia y control en varios puntos del recorrido y en el área de emergencias. Además, desde el inicio del plan, ha efectuado 24 controles a vehículos, 26 servicios de seguridad y protección y han identificado a 13 personas.

Igualmente, se han atendieron 335 requerimientos, relacionados principalmente con controles de acceso y otras actuaciones de apoyo; así como nueve auxilios humanitarios y la tramitación de siete actas de constatación de protección medioambiental.

A lo largo de la mañana, el grueso de las comitivas de Andújar, Marmolejo y la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza tienen previsto hacer su camino de regreso con descansos para almorzar en Lugar Nuevo y La Cabrera. La desactivación del Plan del Cerro está prevista cuando la última carreta de Andújar entre en el casco urbano del municipio.