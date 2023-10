El presupuesto de la Junta para 2024 contempla "320 millones de inversión" en la provincia de Jaén

JAÉN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 contempla "320 millones de inversión" en la provincia de Jaén, lo que supone "un aumento del 142 por ciento" respecto a los 132 millones consignados en 2019, cuando "se tomó como referencia el último presupuesto del gobierno socialista". Sube, igualmente, la inversión por habitante, que se sitúa en 513 euros, por encima de la media regional (454).

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, han sido los encargados de desgranar las cifras, tras la aprobación del proyecto de ley de estas cuentas en el Consejo de Gobierno de este martes.

Tras precisar que asciende a 46.753 millones y destina un 62 por ciento a gasto social y 5.809,7 millones para inversiones, García ha destacado especialmente que viene "a consolidar" la acción de la Junta en sanidad, educación y políticas sociales.

Ha apuntado que se trata de "un presupuesto vivo", en el que se debe "tener en cuenta todavía las previsiones y el presupuesto general de Estado", del que se sabe "poco", así como "el nuevo marco de fondos europeos 2021-2027 donde hay obras que todavía no están determinadas y que también influirán" en él.

Con respecto a Jaén, ha valorado su incidencia, con una inversión por habitante de "513 euros, 60 euros más que la media andaluza que está en 454 euros por habitante y muy por encima de Sevilla (456 euros) o de Málaga (257).

En lo que a proyectos se refiere, se ha centrado en los de su cartera y ha explicado que "el presupuesto de la Ciudad sanitaria se incrementa hasta los 510 millones de euros (desde los 450 previstos antes) por la revisión de precios". Sin embargo, no aparece en el documento la redacción del proyecto porque antes es "imprescindible" ejecutar una obra de infraestructura hidráulica que, precisamente, determinará las condiciones del futuro hospital.

Para licitar y empezar esa obra hidráulica sí se contemplan en las cuentas del año que viene "5,5 millones de euros". Igualmente, "comenzará por fin la obra del primer edificio de la Ciudad Sanitaria, que es el de la lavandería, con 2,7 millones de euros".

A ello ha sumado la continuación de obras en centros salud como el Alameda, en la capital; Alcalá de la Real o Mancha Real, con 11,8 millones; la obra del quirófano del Hospital San Juan de la Cruz (1,8 millones) y más de 4,4 millones de euros en la mejora de eficiencia energética de diferentes edificios sanitarios.

"Mantenemos el compromiso inversor con la provincia de Jaén", ha asegurado Estrella, no sin valorar también la "transparencia" que supone "provincializar el 68 por ciento de todo el presupuesto".

AGRICULTURA

Por áreas, la Consejería de Agricultura es "la más inversora" en Jaén "con casi 129 millones de euros, el 40 por ciento", destinados al relevo generacional, a mejorar las explotaciones, impulsar la competitividad de la agroindustria o "alentar el desarrollo rural" en los 97 municipios como "instrumento de fijación de la población al territorio".

Ha resaltado la partida de "50,3 millones de euros para continuar con las políticas de saneamiento y depuración de agua", en la que se incluye 18 millones para las obras de abastecimiento y conducción de los sistemas del Víboras y el Quiebrajano, así como 30,8 millones en depuración en municipios como Chiclana de Segura, Noguerones, Villanueva del Arzobispo, Lopera, Navas de San Juan, Castellar o la ampliación de la depuradora de Linares.

A ello ha unido diez millones para intervenir en 53 caminos, 33 millones para jóvenes agricultores, modernizar las explotaciones y mejorar los regadíos; 10,5 millones de euros para desarrollo rural a través de los grupos de la provincia o cinco millones para el centro de referencia de la calidad y control del aceite de oliva.

FOMENTO

También Fomento "es una consejería inversora en Jaén, 54,5 millones de euros, lo que representa el 17 por ciento de todo el presupuesto provincializado". Contempla 33 millones de euros para actuaciones en carreteras, incluido el inicio del tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y la intersección JA-6051 (Bobadilla), que está presupuestado en total en 32 millones.

En políticas de vivienda se prevén 15,4 millones, mientras que para el tranvía de Jaén aparecen "3,8 millones de euros para continuar con los contratos adjudicados" para su puesta en funcionamiento. A ello ha sumado 1,6 millones para finalizar las obras del ramal Vadollano-Linares y "la licitación de la redacción de la segunda fase de la ampliación de capacidad de la A-306 y la A-311".

El delegado ha hablado de Medio Ambiente como "otra consejería inversora en la provincia de Jaén, con 22,7 millones de euros, el siete por ciento" del total. Entre otras cuestiones, ha aludido a 8,4 millones para fomentar la economía circular, 14,1 millones en prevención de incendios forestales, 400.000 euros para el arreglo del Puente Mocho, 1,2 millones para poner en valor la central eléctrica del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y 500.000 euros para la adecuación de caminos forestales en Santiago-Pontones.

En cuanto a Educación, se destinarán 31 millones para la provincia de Jaén, de los que 2,2 millones de euros serán para el IES Santa Teresa de Jaén. En Úbeda se va a comenzar a principios de año la construcción del IES Los Cerros (3,7 millones) y se incluyen seis millones para el CPM María de Molina de Úbeda o cinco millones para el IES Santa Catalina de Alejandría.

En materia de Inclusión Social, Estrella ha resaltado la licitación del centro residencial de personas con discapacidad gravemente afectados Zaytum en Linares, con un presupuesto total de 8,5 millones de euros; 479.300 euros para el centro de referencia para personas con discapacidad Puerta de Andalucía (479.300 euros), y 800.000 euros para obras en centros de mayores, de la infancia y de discapacidad.

En el caso de Justicia, se destinan 172.200 euros para la sede judicial de Villacarrillo, mientras que la Ciudad de la Justicia de Jaén no aparece al proyectarse con financiación público-privada, de modo que hasta que no se construya por una empresa la Junta no pagará un canon anual estimado en 9,7 millones.

Con respecto a Empleo, se prevén 2,6 millones en mejoras y remodelación para las oficinas del SAE de Jaén-Urbana (dos millones), Huelma (289.120 euros), Úbeda (136.640 euros) y Baeza (120.000 euros). Además, la provincia dispondrá de 5,6 millones para potenciar el autoempleo, el comercio de proximidad y las redes de artesanos.

DIGITALIZACIÓN

Sobre la Consejería de Presidencia, ha remarcado la "apuesta sin precedentes por la digitalización", ámbito para el que habrá más de 10,3 millones de euros. Entre otras acciones, ha aludido al proyecto Banco de Jaén, un clúster para empresas y contenido digital, de los que el año próximo se invertirán 1,5 de los tres millones que supone en total.

Por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, habrá 5,3 millones de euros, de los que 2,5 se concretará en proyectos de la ITI de turismo; 1,9 millones para las obras de reforma de riego y 750.000 euros en la primera fase de la remodelación del Parque Deportivo La Garza, en Linares.

Sobre el Museo Íbero, la ejecución del Plan Museográfico, que está prácticamente finalizado, se mueve en un presupuesto de entre 3,5 y 4 millones y se financiará con Fondos Europeos. A ello se unen 200.000 euros para equipamiento ordinario y actividades, junto a 300.000 euros para la mejora de los espacios museísticos y 120.000 euros para el Plan Arte Sacro de Jaén.

Estrella ha agregado que en materia de industria se contemplan 10,4 millones a través de diversos programas y en Energía, 13,8 millones. Finalmente, en Universidad se prevén 2,1 millones para impulsar la investigación en los grupos científicos de la Universidad de Jaén y se recoge su financiación "con un incremento global del cuatro por ciento".