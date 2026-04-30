El puente de la A-6000, entre Mengíbar (Jaén) y Villatorres (Jaén), "sufre daños incompatibles con su reparación"

Visita a las obras del vado inundable provisional - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estructura del puente de la A-6000, que conecta los municipios jiennenses de Mengíbar y Villatorres, ""sufre daños incompatibles con su reparación", de ahí que el proyecto técnico encargado a una empresa especialista para conocer la situación del puente tras el temporal haya planteado la construcción de una nueva infraestructura sobre el Guadalbullón.

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha supervisado los trabajos que se ejecutan en la zona del puente sobre el río Guadalbullón, en la A-6000.

Las actuaciones consisten en la construcción de un vado inundable provisional que posibilite el paso en este punto que conecta los términos municipales de Mengíbar y Villatorres y que permanece cortado al tráfico desde el tren de borrascas que azotó la provincia en los meses de enero y febrero pasados.

Contreras ha estado acompañado por el alcalde de Villatorres, Francisco Almagro, así como por la presidenta de la Cofradía de Santa María Magdalena de Mengíbar, María de la Paz Medel, ante la proximidad de la romería de la patrona de este municipio, que se celebra el próximo 10 de mayo, y que habitualmente discurre por esta zona hasta el paraje de Cerro Maquiz.