Una treintena de desempleados inicia en Jabalquinto y Los Villares (Jaén) su formación en construcción

Inauguración del proyecto de formación en Jabalquinto. - JUNTA

JABALQUINTO (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Una treintena de personas desempleadas de Jabalquinto y Los Villares (Jaén) ha comenzado su formación en dos proyectos del programa Empleo y Formación (PEF), centrados en el sector de la construcción y que suman una inversión de la Junta de Andalucía de 716.011,97.

La delegada del Gobierno andaluz en funciones, Ana Mata, ha participado este viernes en la inauguración de ambas iniciativas, en unos actos que también han contado con los respectivos alcaldes, Pedro López y María Estela Palacios.

Mata ha destacado "el gran trabajo de organización y gestión" realizado por estos ayuntamientos, también al optar por la construcción como un sector de presente y futuro que necesita mano de obra cualificada, con formación adaptada a su nueva realidad cambiante.

Los proyectos permitirán, a la vez, realizar importantes intervenciones municipales, en el marco de un programa que incide "en fijar a la población en el territorio". También ha destacado "la motivación y ganas que vislumbra en el alumnado, que dominará un oficio con destreza gracias a los magníficos equipos docentes".

Los dos ayuntamientos han optado por las mismas especialidades dentro del ámbito de la construcción, de forma que los alumnos, al término de esta formación de un año, durante el que también son contratados, obtendrán dos certificados profesionales: uno de nivel 1 y otro de nivel 2.

Se trata de un título oficial que reconoce una calidad teórica y sobre todo práctica de hasta tres niveles y que facilita la movilidad laboral, puesto que tiene vigencia en todo el ámbito nacional y europeo.

En concretamente, cada grupo cursará Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización (certificado profesional de nivel 1) y Fábricas de albañilería (certificado profesional de nivel 2).

En ambos PEF se va a impartir, asimismo, una formación complementaria (de nivel 1), en este caso con materias distintas: Jabalquinto ha optado por 'Pavimentos ligeros con apoyo continuo' y Los Villares por la especialidad 'Enfoscados y guarnecidos a buena vista'. Los módulos complementarios sirven para complementar un certificado incompleto del mismo nivel.

El alumnado aprenderá, entre otros contenidos, a preparar equipos y medios en trabajos de albañilería; preparar soportes para revestir; ejecutar fábricas para revestir, fábricas de cara vista, muros de mampostería, bordes de confinamiento, adoquinados y pavimentos de hormigón impreso. También abordarán la prevención de riesgos laborales en la construcción.

Esta especialización les capacitará para ocupaciones diversas, como peón (especializado) de construcción, albañil, pavimentador con adoquines, ayudante de alicatador-solador, operario de bordes de confinamiento, pavimentador a base de hormigón, colocador de ladrillo caravista (o de bloque prefabricado), mampostero, oficial de miras o jefe de equipo de fábricas de albañilería, entre otros.

SEGUND EDICIÓN

La delegada ha recordado que, en el caso de Jabalquinto, es su segunda edición PEF. En estas dos convocatorias suma dos proyectos y una inversión de la Junta de 783.722,91 euros para la formación en construcción y la contratación 30 alumnos y la expedición de cinco de certificados profesionales.

En cuanto a Los Villares, también es su segunda edición PEF. En este caso, suma tres proyectos y una inversión de la Consejería de Empleo de 1,15 millones para la contratación y formación en construcción e informática de 45 alumnos y la expedición de cuatro certificados profesionales.

En el ámbito provincial, en esta edición del programa, cuenta con una inversión de 10,8 millones destinados a 465 personas desempleadas en 31 proyectos que ejecutarán 21 entidades (20 ayuntamientos y una entidad privada).

Se trata de la quinta convocatoria en el último lustro. En total, las cinco ediciones suman "una inversión acumulada de 50,3 millones para 130 proyectos y la formación y contratación de 1.917 desempleados de la provincia de Jaén".

Diseñado en 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el PEF contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de doce meses por parte de las entidades.