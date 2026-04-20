El 061 inicia un ciclo de visitas del personal de gestión de servicios a los equipos asistenciales - JUNTA

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha iniciado un ciclo de visitas programadas del personal de gestión de servicios de la sede central a los distintos dispositivos sanitarios del 061, comenzando por el servicio provincial de Málaga.

Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer un mayor conocimiento del funcionamiento operativo, asistencial y logístico del Centro de Emergencias Sanitarias 061 por parte de los profesionales del área de Administración, cuya labor resulta esencial dentro de la estructura organizativa del centro, ha indicado la Junta en un comunicado.

Las visitas se desarrollarán de forma programada, secuencial y organizada, con el fin de garantizar que su realización no interfiera en la dinámica habitual de trabajo de los servicios. En esta primera fase, el programa se centra en el servicio provincial del 061 de Málaga, cuya proximidad a la sede central facilita el desarrollo de esta actividad con un impacto mínimo sobre la actividad ordinaria.

A través de esta propuesta, el personal administrativo podrá conocer de manera directa la realidad operativa del CES061, así como los recursos, circuitos de coordinación y la organización asistencial y logística que sustentan la atención a las urgencias y emergencias sanitarias.

Además, esta actividad permitirá ofrecer una visión general del funcionamiento del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 de Málaga, incluyendo sus espacios de coordinación, recursos móviles y dispositivos de apoyo logístico, en un formato breve, organizado y plenamente compatible con la actividad diaria de la organización.

Con esta acción, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 refuerza su apuesta por una visión integral de la organización, promoviendo un mayor conocimiento institucional, la integración entre áreas y la puesta en valor del trabajo que se desarrolla en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias.