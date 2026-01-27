Andalucía señala como socio estratégico a Estados Unidos, emisor de medio millón de turistas, un 10% más que en 2024

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, junto al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una jornada de turismo en Fuengirola (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este martes que la comunidad está afianzando a Estados Unidos como socio estratégico, un mercado emisor internacional que en 2025 movilizó a más de medio millón de turistas, un 10% más que el pasado año.

Así lo puesto en valor durante su intervención en el networking 'Avance Global', una conferencia internacional que reúne en Fuengirola (Málaga) a más 200 profesionales del mundo empresarial y que ha contado con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, Y la alcaldesa, Ana Mula, entre otras autoridades.

Bernal ha expuesto el modelo del Gobierno de Juanma Moreno que ha provocado que ahora "Andalucía lidere el cambio del turismo en España y sea su locomotora económica". "Hoy hablamos de sostenibilidad, de calidad, de convivencia, de territorio y empleo estable. Hablamos de una economía dinámica, que está a la vanguardia en nuevos sectores y que ofrece facilidades y ha simplificado los trámites para que los empresarios puedan invertir", ha explicado.

En este punto, para el Gobierno andaluz Estados Unidos se consolida como un mercado estratégico no sólo turístico, sino también como un mercado de valor para la comunidad andaluza. "El país es uno de los grandes objetivos estratégicos de nuestra promoción internacional", ha señalado.

Así, ha precisado que "campañas como Andalusian Crush y Surrender to the Andalusian Crush concentraron más de la mitad de sus impactos en Norteamérica", y ha puesto en valor los datos del turismo internacional en 2025.

"Hoy el turista estadounidense es ya el tercer mercado internacional en la Costa del Sol, solo por detrás del Reino Unido y Alemania. En 2025, Andalucía recibió un 10% más de turistas estadounidenses que en 2024, cerca de medio millón de visitantes", ha explicado.

En este sentido, ha recalcado que estas cifras se dan sin contar aún con una red suficiente de conexiones directas. "Trabajamos para consolidar esa conexión con Nueva York y abrir nuevas rutas directas con Estados Unidos. Sabemos que hay oportunidad y rentabilidad porque hoy Andalucía es un destino atractivo, fiable y competitivo para ese mercado", ha añadido.

Además, también Estados Unidos se ha consolidado como uno de los socios comerciales más relevantes para Andalucía. En 2024, el mercado estadounidense recibió más de 3.100 millones de euros en bienes andaluces, lo que lo sitúa como el quinto destino de nuestras exportaciones y el primero fuera de la Unión Europea.

La presencia de productos andaluces en Estados Unidos muestra, según ha detallado, "una economía diversa y competitiva". "El aceite de oliva lidera con claridad, seguido por el refino de petróleo, las manufacturas de cemento y las aceitunas. También destacan sectores de alto valor añadido como el aeroespacial, la industria eléctrica y los materiales cerámicos. Esta variedad confirma que Andalucía no solo exporta tradición, sino también tecnología y capacidad industrial".

"Para los empresarios estadounidenses, Andalucía ofrece un entorno atractivo por su posición estratégica, su red logística, su capital humano y su capacidad para conectar Europa, África y América", ha dicho Bernal, quien ha apuntado que la región "combina tradición empresarial con un ecosistema innovador que impulsa sectores como la energía, la agroindustria, la aeronáutica y la economía azul" y, además, "su fortaleza turística refuerza la proyección internacional de la marca Andalucía".

El consejero ha destacado el turismo como "motor de motores tras superar los 30.000 millones de euros en ingresos, generando más de medio millón de empleos y siendo locomotora de otros sectores clave para la región". "El turismo hoy llega a toda Andalucía, lo que se traduce en oportunidades, cohesión territorial y sostenibilidad como compromiso real con todos los que forman parte del ecosistema turístico", ha incidido.

"Hemos situado el turismo en el centro del proyecto andaluz y hoy Andalucía es referencia en el mundo. Vamos a aprobar la Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, lideramos las certificaciones de excelencia y hemos movilizado más de 340 millones de euros en Planes de Sostenibilidad Turística en Destino para hacer estos logros realidad", ha finalizado.