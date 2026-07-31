Antonio Sanz anuncia el decreto de coordinación de bomberos para los primeros meses de 2027

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en la presentación del nuevo Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el nuevo proyecto de decreto de coordinación, organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) estará listo en los primeros meses del próximo año.

Sanz, junto la presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha realizado este anuncio durante el acto de presentación de los nuevos vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, un Puesto de Mando Avanzado destinado a mejorar la coordinación de los operativos ante grandes emergencias y una nueva Unidad Logística para Emergencias e Inundaciones que refuerza la capacidad operativa del Consorcio.

Así, el consejero ha destacado que "invertir en equipamientos como los que hoy presentamos es invertir en seguridad, en resiliencia y en la tranquilidad malagueños y del conjunto de Andalucía".

Respecto al decreto, ha señalado que "culmina el proceso de regulación que el Gobierno de Juanma Moreno inició en 2019 para responder a demandas históricas de los bomberos andaluces y adaptar nuestros servicios a unos riesgos cada vez más complejos".

El recorrido comenzó con la Ley 2/2023, que modificó la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía y ordenó las escalas, categorías y funciones profesionales de los speis. El segundo paso fue el Decreto 36/2025, que reguló el acceso por turno libre, la promoción interna, la movilidad, las comisiones de servicio, la segunda actividad y la formación.

El nuevo proyecto completa ese desarrollo y se centra en la actividad diaria de los servicios: su organización, sus funciones, la planificación de los parques, los medios necesarios y la coordinación de las intervenciones.

"Este proceso normativo no ha consistido solo en actualizar leyes y elaborar decretos. Consiste en mejorar los servicios, reforzar a quienes están siempre en primera línea y garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, reciba una respuesta rápida, profesional y coordinada cuando más la necesita", ha afirmado Sanz.

El decreto establecerá por primera vez unas bases comunes a las que deberán ajustarse los reglamentos de los speis andaluces. Los ayuntamientos, diputaciones y consorcios mantendrán la titularidad y la gestión de sus servicios, mientras que la Junta ejercerá sus funciones de coordinación y fijará el marco compartido, con pleno respeto a la autonomía local.

Entre sus principales previsiones se encuentra la prestación permanente y presencial durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Los parques deberán mantener también una capacidad operativa autónoma durante al menos 72 horas ante una emergencia extraordinaria, con suministro de electricidad, comunicaciones, combustible y agua.

"Esta previsión responde a la realidad que hemos vivido en las danas, las inundaciones y los grandes incendios forestales. En una emergencia pueden fallar las redes, quedar cortadas las carreteras o interrumpirse los suministros, pero los servicios públicos deben seguir funcionando cuando todo lo demás falla", ha subrayado Sanz.

La planificación territorial tendrá en cuenta un tiempo estimado de respuesta no superior a 30 minutos para llegar a los núcleos de población del área de intervención. Para la distribución de los parques se analizarán la población residente y estacional, la superficie atendida, red de carreteras, riesgos industriales, transporte de mercancías peligrosas, interfaz forestal y volumen de actuaciones.

"La seguridad debe estar protegida se viva donde se viva. Andalucía es una comunidad extensa y diversa, pero todos los ciudadanos deben recibir unas garantías similares cuando necesitan la respuesta de sus servicios de bomberos", ha destacado el consejero.

La norma ordenará las intervenciones según su complejidad y los recursos necesarios, regulará el incremento progresivo de los medios y reforzará el mando único cuando participen varios servicios. También permitirá que los speis accedan, mediante convenio, a la plataforma tecnológica del 112 Andalucía para compartir información sobre los incidentes, los medios movilizados y la evolución de las actuaciones.

El proyecto creará un Registro único del Personal, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Este instrumento recogerá la categoría, la formación y la situación profesional de las personas inscritas y permitirá expedir una acreditación oficial común en la que constarán su identidad, categoría, administración de procedencia y condición de agente de la autoridad.

El texto aborda igualmente la formación permanente dentro de la jornada laboral, el mantenimiento de la aptitud psicofísica, la prevención de riesgos laborales, la asistencia jurídica, la uniformidad, los vehículos, las comunicaciones y la igualdad entre mujeres y hombres.

Sanz ha destacado que el proyecto es "fruto del trabajo realizado con los profesionales, las entidades locales y sus representantes en el Consejo Andaluz del Fuego". "La Junta ha escuchado las demandas de los bomberos y ha respondido con hechos. Cuidar la seguridad de Andalucía exige cuidar a quienes están siempre en primera línea, con formación, protección jurídica, medios adecuados y unas condiciones profesionales claras", ha declarado.

Ha defendido que la normativa es la base sobre la que deben asentarse unos servicios públicos preparados para afrontar danas, inundaciones, incendios forestales, accidentes industriales y otras emergencias capaces de afectar simultáneamente a varios municipios. "Andalucía está construyendo unos servicios de bomberos más modernos, más seguros y mejor preparados. Detrás de cada norma hay parques que responden, profesionales que arriesgan su vida y ciudadanos que esperan que las administraciones estén a la altura", ha añadido.

Según ha recordado, con esta regulación, Andalucía vuelve a ser "pionera" y a "adelantarse" a las necesidades del sector. "Mientras el sector reclama ahora una norma nacional, nosotros ya hemos hecho los deberes con una regulación propia, acordada con los profesionales y plenamente avalada por las competencias que reconoce nuestro Estatuto de Autonomía", ha subrayado.

Sanz ha anunciado también que la Junta iniciará en breve la tramitación del nuevo decreto andaluz de autoprotección, tras la aprobación de la Directriz Básica estatal que servirá como referencia. La futura norma, que ya estaba elaborada solo pendiente de la directriz nacional para salir completamente adaptada, actualizará las obligaciones de planificación, mejorará la integración de los planes de autoprotección con el sistema público de emergencias y reforzará la prevención en centros, establecimientos, actividades e instalaciones.

Ha señalado que la respuesta de los operativos debe ir acompañada de una ciudadanía que conozca los riesgos y sepa cómo actuar. Medidas como evitar un cauce inundado, cerrar puertas y ventanas ante una nube de humo, no acercarse a un incendio o respetar una orden de evacuación pueden reducir las consecuencias de una emergencia y salvar vidas.

También ha felicitado al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y a sus profesionales por la incorporación de los nuevos vehículos. "La seguridad es un valor esencial y uno de los pilares que hacen de Andalucía una tierra en la que vivir, invertir y disfrutar. Cada nuevo recurso y cada avance normativo hacen más sólido el sistema que protege a los andaluces", ha concluido.

Sanz ha estado acompañado por el secretario general de Interior, David Gil; el presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo; el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez; responsables de Protección Civil de Málaga y del CPB, así como por oficiales, jefes de parque y personal responsable de las distintas unidades.