El CAL celebra el Día Internacional de la Traducción con un encuentro protagonizado por Ana Flecha en su sede de Málaga

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, conmemorará el Día Internacional de la Traducción con la organización de una ponencia de Ana Flecha titulada 'De lunes a viernes libro: andanzas y tribulaciones de una traductora que edita y escribe'.

De esta forma se suma a la Asociación ACE Traductores, han informado en una nota, en la que han precisado Ana Flecha estará acompañada de la también traductora Teresa Lanero y que el encuentro será en la sede malagueña del centro el martes 30 de octubre a las 19.30 horas, con entrada libre.

Además de poner en valor el trabajo de traducir, esta cita será la excusa para hablar de los distintos oficios del libro, así como de cuantas personas participan en el proceso. Ambas traductoras abordarán cuestiones como las similitudes y diferencias en los procesos de escritura, edición y traducción, y cómo pueden combinarse estas actividades en una misma persona.

Flecha estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca y un máster de Edición en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es traductora a castellano de noruego, inglés y francés. También es intérprete, escribe e ilustra libros y artículos de prensa. Entre las obras traducidas se encuentran las de Fiske, Jenny Jordahl, Nina Lykke o Neil Gaiman.

Ha participado en distintos eventos como en la Cantera de Traductores, de Colombia, y en la Feria del Libro de La Paz, de Bolivia. En 2024 recibió el Premio de Traducción Esther Benítez por 'Chica' de Linn Ullmann, galardón que estuvo a punto de llevarse en las ediciones de 2021 y 2022 por las traducciones de 'Estado del malestar' y 'Los inquietos' respectivamente.

Por su parte, Lanero estudió el máster en Traducción para el Mundo Editorial y desde entonces traduce libros en inglés, francés e italiano para distintas editoriales. En 2020 ganó el Premio Esther Benítez por 'El clamor de los bosques' de Richard Powers y el premio internacional de traducción de poesía del italiano al español 'M'illumino d'inmenso.

La Federación Internacional de Traductores promovió la efemérides del Día Internacional de la Traducción desde su creación en 1953. En 2017 las Naciones Unidas instauró el 30 de septiembre como el Día Internacional de la Traducción reconociendo "la labor de los profesionales lingüísticos y el importante papel que desempeñan en acercar a las naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación, contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundiales".