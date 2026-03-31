La Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga acoge la Fase Final de Liga LED con 60 equipos y 480 deportistas

Archivo - Imagen de archivo del Pabellón Pérez Canca de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 480 deportistas procedentes de 60 equipos participarán, del 4 al 6 de mayo, en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, en la Fase Final de la quinta edición de la Liga Edúcate en el Deporte (Liga LED), programa de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que promueve la práctica deportiva de forma habitual entre niños y jóvenes en edad escolar.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, este programa deportivo de competición, dirigido a equipos de centros educativos públicos, concertados y privados para alumnos de quinto y sexto de Primaria, nacidos en 2014 y 2015, se desarrolla en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y rugby.

En contexto, el pasado 21 de marzo se celebraron las jornadas de semifinales de la competición en el Centro Deportivo Amate de Sevilla y en las instalaciones de la Universidad de Granada (UGR). En Sevilla tuvo lugar la semifinal occidental y en Granada la de la parte oriental de la comunidad, a las que habían accedido ocho equipos clasificados en las fases provinciales por modalidad deportiva, que tuvieron lugar entre los meses de enero y marzo. De estas semifinales han salido clasificados los dos mejores equipos de cada provincia.

Para completar los 60 equipos de la fase final el pasado 27 de marzo se realizó un sorteo en el que resultaron elegidos para participar varios equipos más. En este sorteo participaron los equipos que compitieron en las fases previas y que no obtuvieron la clasificación por méritos deportivos ni por designación vinculada a la promoción de los valores del deporte y el juego limpio. El sistema fue completamente aleatorio y, además, se establecieron suplentes por cada categoría, que accederán en caso de renuncia o falta de confirmación de los elegidos en el sorteo.

En concreto, las modalidades deportivas de esta edición son fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto y rugby tag. Todo en formato 3x3. Además de estas modalidades, también habrá competiciones de waterpolo y hockey en la fase final, también en formato 3x3. Participan equipos procedentes de centros escolares y clubes deportivos mayoritariamente.

Además, durante la competición se va a invitar a mil escolares de todas las provincias andaluzas, para que vengan a ver las competiciones en directo y a disfrutar de una serie de actividades paralelas que se desarrollarán en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda.