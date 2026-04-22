La Comisión Provincial de Patrimonio de Málaga da luz verde a la rehabilitación del convento de la Trinidad

Archivo - El convento de la Trinidad en Málaga a 16 de febrero 2022. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta ha informado favorablemente sobre el proyecto de ejecución de rehabilitación y adecuación del antiguo convento de la Trinidad de Málaga para su uso como centro cultural de la ciudad de Málaga. Dicha aprobación permite la licitación del contrato de obras para la reforma del histórico cenobio y su entorno.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, en la que han indicado que el proyecto incluye el estudio del bien --declarado Monumento Histórico-Artístico en 1980, pasando a tener la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) cinco años después-- y sus valores culturales, la diagnosis de su estado actual, la propuesta de actuación y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento.

Según el dictamen de la comisión, las actuaciones propuestas en el proyecto son compatibles con las condiciones adecuadas para llevar a cabo la restauración y la conservación del cenobio. Asimismo, los métodos constructivos son compatibles con la tradición constructiva del bien, quedando fundamentado que los elementos que se remodelan o se suprimen corresponden a la última intervención realizada en 2013.

Igualmente, se señala que para la redacción del proyecto de ejecución se han caracterizado los materiales originales constitutivos del convento, incluyendo piedra, ladrillos y morteros de llagueado en diferentes puntos de la edificación, quedando subsanadas las cuestiones requeridas en el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en relación con el proyecto básico.

El proyecto, que abarca también al entorno del cenobio construido entre los siglos XV y XVI por iniciativa de don Francisco Ramírez de Madrid, plantea actuaciones de restauración, conservación y puesta en valor del edificio original, que dará cabida a salas de exposiciones y espacios polivalentes para actividades escénicas, musicales y literarias en torno al claustro y la iglesia.

Asimismo, se prevé la construcción de un nuevo edificio, semienterrado bajo la cota de la calle que sirva de conexión entre el convento de la Trinidad y el Archivo Histórico Provincial de Málaga, también declarado BIC. Dicho espacio, repartido en dos plantas de sótano, acogerá el Archivo Provincial Intermedio, el primero de su naturaleza que se abre en Andalucía.

El espacio público en torno al cenobio se proyecta como una vuelta a la configuración de la antigua huerta del convento, estableciendo una diferenciación de espacios y recorridos. Así, en la entrada al centro cultural se dispone el jardín y huerto medicinal junto a la lámina de agua que estructura el espacio, mientras que en la zona norte se plantea especies de huerta de temporada como vínculo con la historia agrícola del lugar.