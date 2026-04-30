El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano aprueba la integración de Vélez-Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) ha aprobado este jueves la integración en el mismo del municipio malagueño de Vélez-Málaga, de 87.000 habitantes, que será efectiva a partir de este viernes, 1 de mayo.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz, a través de una nota, en la que han precisado que los usuarios pueden adquirir ya las tarjetas verdes del Consorcio, necesaria para acceder a la bajada de tarifas en los desplazamientos del CTMAM, que será efectiva a partir de este viernes.

Las familias numerosas, los menores de 30 años y los menores de 15 años cuentan, además, con descuentos adicionales. Así, teniendo en cuenta las actuales bonificaciones vigentes, el precio viajero de Vélez-Málaga a Málaga debe pasar de 3,96 euros a 0,95 euros; mientras que un viajero que se desplace al Rincón de la Victoria pasará de pagar 2,37 euros a 0,71 euros.

Con este acuerdo, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga pasa a contar con 21 municipios, con una población superior a 1.250.000 habitantes, que representa más de dos tercios del total de la provincia, como son Málaga, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Antequera, Cártama, Alhaurín el Grande, Coín, Álora, Pizarra, Almogía, Casabermeja, Colmenar, Villanueva de la Concepción, Riogordo, Valle de Abdalajis, Vélez-Málaga y Totalán.

La reunión del Consejo de Administración ha estado presidida por la delegada territorial de Fomento en Málaga, María Rosa Morales, con la asistencia del director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano, Javier Berlanga, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiañez, y los representantes de los distintos municipios.

El CTMAM ya había incrementado sus miembros en marzo de 2024, con la integración de siete municipios: Álora, Antequera, Coín, Fuengirola, Riogordo, Valle del Abdalajís y Villanueva de la Concepción.