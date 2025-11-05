Cristina Durán, Premio Nacional de Cómic, abre la tercera edición de 'Gráficas!' en el Centro Andaluz de las Letras

Cristina Durán, Premio Nacional de Cómic, abre la tercera edición de 'Gráficas!', un encuentro de creadoras y autoras de comic que va a tener lugar en el CAL en Málaga. - JUNTA

La primera jornada, este juev(EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), comienza este jueves la tercera edición de 'Gráficas!', un encuentro de creadoras y autoras de comic. El programa, coordinado y comisariado por la dibujante Natacha Bustos y la traductora Esther Cruz, da el pistoletazo de salida con la charla 'La realidad supera la ficción' que pronunciarán Cristina Durán, Premio Nacional de comic 2019, y Rocío Quillahuaman, autora peruana. Será el jueves 6 de noviembre en el Centro Andaluz de las Letras a las 18.30 horas.

El encuentro, que se desarrollará entre el 6 y el 8 de noviembre, comenzará con una breve intervención del director del CAL, Justo Navarro, y de las comisarias de las tres ediciones. Posteriormente ambas ilustradoras hablarán sobre sus experiencias personales y colectivas, moderadas por la periodista cultural malagueña Isabel Guerrero.

Cristina Durán, autora del cartel de 'Gráficas!' de este año, mantiene a lo largo del tiempo una obra de marcado carácter social, algo que también tiene en común con Rocío Quillahuaman, autora que se mueve con soltura en la imagen en papel, pero también en la que tiene movimiento, ya que ha publicado cientos de vídeos animados.

'Gráficas!' se propone en esta edición fomentar y promover el talento joven mediante varias masterclass y talleres formativos a cargo de las autoras invitadas en diversos espacios.

Así en la primera jornada Natacha Bustos, comisaria y dibujante en exclusiva de Marvel, impartirá la primera clase magistral, titulada 'Cómo se hace un comic para Marvel', a las 10.30 horas. Le seguirá Sandra Carmona con la masterclass 'Dibujar nuevas heroínas' a las 12,30 horas.

Ambas se realizarán para alumnado de secundaria gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja, que acoge ambas actividades en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Sala Eduardo Ocón. De forma paralela la Escuela de Arte San Telmo acogerá el taller 'Historietas en las redes' que impartirá Rocío Quillahuaman a las 12 horas.

El día 6 de noviembre no será el único con actividades formativas, ya que el viernes 7 de noviembre Ilu Ros desarrollará el taller 'Ilustrar literatura' en la Escuela de Arte San Telmo con alumnado de Bachillerato de Arte a partir de las 13 horas.

María Lechuga hará lo propio en 'Una viñeta desde cero' ante estudiantes del IES Jesús Marín a las 13.30 horas. Por la tarde, Camille Vannier ofrecerá la clase magistral 'Comic sin filtros' en la Escuela de Arte San Telmo desde las 17 horas.

Por último, cabe mencionar una sesión formativa diferente el día 8 de noviembre, abierta a todos los públicos y para todas las edades, que realizará Raquel Gu, titulada 'Vivir con humor gráfico'. La ilustradora mostrará su proceso creativo y esbozará una serie de dibujos acompañada por quienes asistan. Será a las 12 horas en el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA de la Diputación de Málaga, con inscripción previa.

PROGRAMACIÓN

'Gráficas!' lleva el comic y la ilustración a espacios culturales y educativos, bibliotecas, museos y librerías a través de diversas actividades como charlas, talleres, decoraciones de escaparates, proyecciones e incluso, un "concierto dibujado".

El ciclo reúne en su programa autoras nacionales e internacionales del género tan relevantes como Cristina Durán, Premio Nacional de Comic, Flavita Banana, la peruana Rocío Quillahuaman, la coreana Yudori o la marroquí Zainab Fasiki.

El programa de divulgación del comic impulsado por el Centro Andaluz de las Letras cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Gracias a la colaboración de la Diputación de Málaga, la programación se extiende a los municipios malagueños de Benalmádena y Fuengirola. Además, por segundo año, las ciudades de Córdoba, Granada y Sevilla también acogerán actividades de 'Gráficas!'