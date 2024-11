Desalojan a unas 3.000 personas de forma preventiva en la ribera del Guadalhorce

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) - El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado de que, debido al aviso por fuertes lluvias en la provincia de Málaga, se ha decidido el desalojo preventivo de unas 3.000 personas de la ribera del Guadalhorce en los puntos de Álora, Cártama, Alhaurín de la Torre, Pizarra, Cerralba y Málaga.

Asimismo, el consejero ha apelado a la prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía, también "máxima atención y seguimiento de la información oficial que en esta emergencia le corresponde al 112 Emergencias de Andalucía y que se sigan las instrucciones y los consejos".

"Es muy importante la concienciación, es muy importante la prudencia y es muy importante la responsabilidad ciudadana en un momento como este", ha indicado Sanz, por lo que a pedido que la población atienda al mensaje y se tenga en cuenta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles avisos de nivel rojo por lluvia en Málaga, así como de nivel naranja en Granada y amarillo en Sevilla y Córdoba.

Sanz en rueda de prensa en Málaga ha detallado el seguimiento que se está haciendo y ha explicado que se ha activado sobre las 20.22 horas de este martes la fase de emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), al tiempo que ha recordado que el plan permanecía desde el lunes 11 de noviembre por la tarde en fase de preemergencia, situación operativa 0.

Ha señalado que "la decisión de elevar el plan tiene una función de operatividad máxima para prevenir y tomar decisiones y que diera tiempo a llevarlas a efecto, siempre antes de que cualquier situación de riesgo pudiera estar dándose", ha añadido. "Esta decisión era importante y hemos tomado la decisión de hacerlo", ha agregado.

En cuanto a las decisiones tomadas, una vez elevado el plan de emergencia a situación operativa 1, ha explicado que una de ellas es el desalojo preventivo de todos los ciudadanos que puedan encontrarse en la zona de la ribera del río Guadalhorce en los puntos de Álora, Cártama, Alhaurín de la Torre, Pizarra, Cerralba y Málaga. En concreto, se trata de cerca de 3.000 personas desalojadas y unas 1.000 viviendas afectadas.

"No hemos desalojado poblaciones enteras, sino hemos desalojado zonas específicas vinculadas a lo que es la ribera del río", ha dicho. Sobre los desalojos, ha incidido en que "consideramos que había un riesgo y existe un riesgo en este caso en relación con el cauce del río por los ataques que la DANA anterior hizo en determinados mecanismos de defensa y protección que tiene el caudal y no se pueden correr riesgos en este caso de una población que prácticamente está pegada a la ribera", ha abundado.

Ha destacado que los propios ayuntamientos han organizado bien, junto al 112, esa reubicación de los vecinos, ya que la mayoría de las personas han podido decidir trasladarse a otras zonas o a otras viviendas; aunque hay mecanismos para acoger a personas que queden en desamparo. "Todo está activado y previsto para dar acogida a las personas que fuesen necesarias", ha agregado, señalando que "estamos ante un desalojo efectivo, pero que ahora conviene repasar, como en todos los sitios".

Este trabajo, ha valorado, se hace "en comunicación permanente con los alcaldes de la zona", con los que han mantenido contacto. Además, la decisión del desalojo preventivo ha sido comunicada al Gobierno de España, a través de la delegación del Gobierno de Andalucía, "porque, lógicamente, corresponde también recibir la colaboración de los Cuerpos de Seguridad para hacer efectivo este mecanismo de prevención".

SUSPENSIÓN DE CLASES

Por otro lado, también se ha decidido suspender las clases en los centros educativos de la provincia de Málaga, además de en Albuñol, Almuñécar, Motril y Salobreña, en la provincia de Granada. "Esta decisión se toma claramente por evitar una movilidad y un riesgo en los desplazamientos", ha explicado Sanz.

La suspensión de las clases lectivas es, en principio, para este miércoles y afecta también a los centros de día y personas con discapacidad, dependientes de la Junta de Andalucía.

El consejero ha avanzado que se analizará la evolución y se estudia la situación del jueves por si pudiera ser más complicada. "No puedo descartarles que la situación que afecta a los centros educativos afecte a mañana y el jueves. No se lo anuncio, pero no se lo descarto", ha señalado.

Por otro lado, también el sistema de envío de avisos masivos 'EsAlert', más conocido como 112 inverso, ha sido activado en la provincia de Málaga en las zonas con aviso rojo por lluvias, ubicados las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía. La alerta a los teléfonos, en español e inglés, informa del riesgo extremo por lluvias e incide en ser prudente, evitar desplazamientos y seguir los consejos del 112.

"ESTAMOS ACTUANDO CON ANTELACIÓN"

El consejero ha incidido, por otro lado, en que "estamos actuando con antelación, lo hacemos de manera preventiva y lógicamente eso llevará a que durante todo el periodo de activación podremos incluir nuevas medidas o nuevas activaciones o nuevas decisiones que puedan afectar a la población".

Sanz ha pedido "máxima atención y seguimiento de la información oficial" y "que se sigan las instrucciones y los consejos que se establecen en las páginas oficiales o en las redes sociales que aporta el 112".

Entre otros consejos ha incidido en evitar desplazamientos que no sean necesarios, evitar el uso de coche si no es imprescindible, no decidir meter el coche debajo de un puente o en zonas que ya están o pudieran estar en situación de riesgo y también, evidentemente, máxima precaución también en las casas, especialmente en lo que se refiere a garajes o sótanos. Ha recordado que durante una DANA es fundamental evitar desplazamientos, principalmente, por carreteras, salvo que sea imprescindible.

Otras recomendaciones es no cruzar por zonas inundadas o con balsas de agua; y si alguien se ve sorprendido por una crecida dentro de su vehículo, prepararse para abandonarlo inmediatamente.

Por otro lado, cuestionado sobre qué le diría a quienes tiene que acudir al trabajo, ha dicho que "como consejero lo que hacemos es una alerta al conjunto de la población", al tiempo que ha añadido que "a partir de aquí corresponde tomar decisiones en otros ámbitos, en el ámbito de las empresas...". "Lo que trasladamos es un mensaje claro a la población, un mensaje de prevención a la población que va dirigido al conjunto de la población".

Por último, el consejero ha incidido en que "si se previene y no pasa nada, se acierta. Nosotros nuestro objetivo y por lo que trabajamos es para que no pase nada", pero "cuando existen riesgos hay que alertarlos, hay que abordarlos y hay que tomar decisiones con antelación suficiente para que la ciudadanía pueda reaccionar".

"Creo que eso es lo que estamos haciendo y con el deseo de que lo que se advierte y se dice, ojalá no pasara", ha concluido Sanz, que ha apelado a la prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía. "La situación es de riesgo extremo y pedimos también esa concienciación, esa prudencia y esa responsabilidad a la ciudadanía", ha concluido.