El Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce intensifica la vacunación en centros escolares

Archivo - Vacunación en una imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce ha puesto en marcha en varios centros de salud una iniciativa de refuerzo de la vacunación en centros educativos.

Esta acción, coordinada por la Enfermeras Referentes Escolares, cuenta con el apoyo de profesionales de enfermería de los centros de salud de Cruz Humilladero, Limonar, Portada Alta, Alozaina y La Luz, ha indicado la Junta en un comunicado.

Esta campaña se desarrollará a lo largo de este último trimestre escolar y se centrará en la vacunación de aquellos adolescentes de entre 12 a 14 años, correspondientes a primero y segundo de ESO, que presenten el consentimiento informado oficial firmado por su familia. Aquellos alumnos que no se vacunen en el centro escolar pueden inmunizarse en el centro sanitario previa cita.

Esta estrategia se une a otras acciones que el Distrito Sanitario lleva a cabo para promover la vacunación entre la población, como jornadas de vacunación sin cita en centros de salud; adaptación de agendas a disponibilidad de la población diana o también contactos telefónicos y por SMS; además de campañas informativas a través de cartelería y redes sociales; mesas informativas en centros de salud así como el consejo directo a los usuarios de sus profesionales sanitarios de referencia.

Las vacunas que se van a administrar son la del VPH (Virus del Papiloma Humano) y la vacuna ACWY (protege ante cuatro tipos de meningitis bacteriana) en el grupo de 12 a 18 años, y la Tdpa que refuerza la protección contra tétanos, difteria y tosferina en el grupo de 14 años.